Acun Ilıcalı Meryem Uzerli bombası saatini bekliyordu sonunda patladı! Acun Ilıcalı gözüne kestirmişti yıllardır peşindeydi... "Muhteşem Yüzyıl" dizisinin Hürrem Sultan'ı olarak gönüllere taht kuran güzel oyuncu Meryem Uzerli, bir süredir ekranlardan uzak duruyor. Dijital projelere yönelen Meryem Uzerli, yaşamını ise Berlin'de sürdürmeye devam ediyor. Son dönemde verdiği kilolar ve yaptırdığı estetik operasyonlarla gündemde olan oyuncu Meryem Uzerli, katıldığı bir ödül töreninde hayranlarını heyecanlandıran açıklamada bulundu.