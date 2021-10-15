Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 15.10.2021 11:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.10.2021 11:28
    ABONE OL

    Acun Ilıcalı Meryem Uzerli bombası saatini bekliyordu sonunda patladı! Acun Ilıcalı gözüne kestirmişti yıllardır peşindeydi

    Hayatlarımıza 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle giren  Meryem Uzerli bir süredir ekranlardan uzaktı. Hayatını Berlin'de sevgilisi ve çocuklarıyl sürdüren Meryem Uzerli, geçtiğimiz aylarda ikinci kızı Lily Koi'yi kucağına alarak annelik duygusunu yeniden tatmıştı. Ekranlarda yer almasa da yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Meryem Uzerli, Acun Ilıcalı bombasını katıldığı bir ödül töreninde patlattı. Derin yırtmaçlı siyah elbisesiyle katıldığı gecede açıklama yapan Meryem Uzerli'den sonra şimdi gözler Acun Ilıcalı'da...

    Acun Ilıcalı Meryem Uzerli bombası patlattı

    Acun Ilıcalı Meryem Uzerli bombası saatini bekliyordu sonunda patladı! Acun Ilıcalı gözüne kestirmişti yıllardır peşindeydi... "Muhteşem Yüzyıl" dizisinin Hürrem Sultan'ı olarak gönüllere taht kuran güzel oyuncu Meryem Uzerli, bir süredir ekranlardan uzak duruyor. Dijital projelere yönelen Meryem Uzerli, yaşamını ise Berlin'de sürdürmeye devam ediyor. Son dönemde verdiği kilolar ve yaptırdığı estetik operasyonlarla gündemde olan oyuncu Meryem Uzerli, katıldığı bir ödül töreninde hayranlarını heyecanlandıran açıklamada bulundu.

    'Türk Sinemasını Geçmişten Geleceğe Taşıyanlar Ödül Töreni'nin dördüncüsü Cemal Reşit Rey konser Salonu'nda gerçekleşti. Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızları ile Türk sinemasının genç oyuncuları bir araya gelerek ödüllerini aldı.

    Geceye şıklığı ve güzelliği ile damga vuran 38 yaşındaki iki çocuk annesi Meryem Uzerli, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı ve bol bol fotoğraf çektirdi.

        Tören öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, ''Acun (Ilıcalı) ile bir görüşmemiz oldu. Kendisi yakın arkadaşım. Birlikte bir projede yer alabiliriz" açıklamasını yaptı.

        ACUN ILICALI YILLARDIR PEŞİNDE

        Acun Ilıcalı, 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinden ayrıldığından beri ünlü oyuncuyla çalışmak istiyordu. Uzerli'ye 2014'ten bu yana 'Yetenek Sizsiniz', 'Rising Star' gibi programlarda jüri üyeliği önermiş ancak bir türlü ikna edememişti.

        Geçtiğimiz aylarda Ilıcalı'nın, son olarak 2019 yapımı 'Kovan' filminde rol alan Meryem Uzerli'yi 'Yetenek Sizsiniz Türkiye'de jüri üyesi olması konusunda ikna ettiği haberleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

            Konuyla ilgili iki taraftan da herhangi bir açıklama gelmemişti. Fakat Uzerli'nin ödül törenindeki açıklaması; aylar önceki 'Yetenek Sizsiniz Türkiye' iddiasını akıllara getirdi.

            Bir diğer iddia ise Meryem Uzerli'nin Exxen için bir projede yer alacağı oldu.

            Öte yandan törene giydiği derin yırtmaçlı siyah elbisesi ile damga vuran Meryem Uzerli pozlarını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.
                Fuat Oktay’dan Bütçe Kanunu Teklifi açıklaması!
                Haberler Magazin Acun Ilıcalı Meryem Uzerli bombası saatini bekliyordu sonunda patladı! Acun Ilıcalı gözüne kestirmişti yıllardır peşindeydi
                    SON DAKİKA