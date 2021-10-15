15 Ekim 2021 Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim birinci oldu? TV8 Zuhal Topal’la Yemekteyiz 15 bin TL para ödülünü kim kazandı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında cuma gününün gelmesiyle birlikte haftanın finali için geri sayım sona erdi. Geçtiğimiz hafta Tarık Aydın evine parayla dönen isim olarak zaferle ayrıldı. Haftanın finalinde bugün en yüksek puanı alan yarışmayı birincilikle tamamlayıp 15 bin TL para ödülünün sahibi olacak. Peki, 15 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz birinci kim oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15 bin TL para ödülünü kim kazandı? İşte tüm merak edilenler!