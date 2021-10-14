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    • Magazin
    • 14.10.2021 09:58
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    • 14.10.2021 10:00
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    Patavatsız tavırları can sıktı! Sadakatsiz 35. bölüm fragmanı: Böyle giderse foyası ayyuka çıkacak!

    Derin'in hareketlerinin can sıktığı Sadakatsiz dizisi dün akşam Kanal D ekranlarında 34. bölümüyle izleyicilerinin karşısındaydı. Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in başrollerinde yer aldığı dizide heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Son bölümde Gönül'ün ev almak için şirket hesabından çektiği para Haluk'u çıldırttı. Şirket hesaplarında oluşan açık nedeniyle bu durumu öğrenen Haluk, Gönül'den hesap sordu. Haluk'un tavrı ve söylemleri karşısında deliye dönen Gönül ise çıkan tartışma sonucu evi terk etti. Bölümün final sahnesinin ardından Sadakatsiz 35. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor.

    takvim.com.tr
    Sadakatsiz 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Derin ve Volkan'ın, Selçuk'un mekanında karşılaştığı Sadakatsiz son bölümde heyecan dolu gelişmeler ardı sıra yaşandı. Dün akşam yayınlanan bölümde Kadir, Derya ile yakın olmaya çalıştı. Aslında Aras'ın peşinde olan ve onu çevresindeki insanları öğrenmeye çalışan Kadir, bu yolda Derya'yı kendine hedef seçti. Asya, Aras'ı akşam yemeği için eve davet etti ve o sırada Volkan da geldi. Evde Aras'ın olduğunu gören Volkan ondan kuşkulandı ve bu konuda Asya'yı uyardı. Volkan'la birlikte akşam yemeği yemeye giden Derin, burada Asya ve Ali'yi de görünce tadı kaçtı. İzleyicilerin merakla beklediği Sadakatsiz 35. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

    ASYA, KADİR İSİMLİ ADAMDAN HABERSİZ

    Asya, geçmişini hatırlamaya çalışan esrarengiz hastasına yardım etmeye çalışırken onun pesine düşen Kadir isimli adamdan habersizdir. Volkan'ı da rahatsız eden bu durum onu dönüp dolaşıp Asya'nın peşine düşmeye iterken, yürüdüğünü herkesten saklayan Derin'in ise bu adamı görmesi ve geçmişten tanıyor olması dengeleri değiştirecek bir başlangıç olacaktır.

    Gönül'ün ev almak için şirket hesabından çektiği para Haluk'u çıldırttı. Şirket hesaplarında oluşan açık nedeniyle bu durumu öğrenen Haluk, Gönül'den hesap sordu. Haluk'un tavrı ve söylemleri karşısında deliye dönen Gönül ise çıkan tartışma sonucu evi terk etti!

    Kadir, Derya ile yakın olmaya çalışıyor. Aslında Aras'ın peşinde olan ve onu çevresindeki insanları öğrenmeye çalışan Kadir, bu yolda Derya'yı kendine hedef seçiyor. Derya ile yakınlaşıp, asıl amacı farklı olan Kadir'in oyunu ortaya çıkacak mı?

        Asya, Aras'ı akşam yemeği için eve davet ediyor. O sırada Volkan da geliyor. Evde Aras'ın olduğunu gören Volkan ondan kuşkulanıyor ve Asya'yı uyarıyor. Tam da bu sırada Melih ve Bahar'ın evine gelen Derin, kapıda Volkan'ın arabasını görünce merakına yenik düşüyor. Bahçeden içeri baktığında ise Aras'ı görüyor ve onu tanıyor. Peki Derin ve Aras arasında nasıl bir ilişki var?

        Asya, Aras'ın hayatına dair bir iz bulabilmek için onu kazanın yaşandığı yere götürüyor. Aras'ın gözünün önüne parça parça görüntüler gelmeye başladı. Peki Asya ve Aras'ı şaşırtan o gelişme neydi?

        Derin, Selçuk'un restoranına gitme kararı alıyor. Volkan'la birlikte akşam yemeği yemeye giden Derin, burada Asya ve Ali'yi de görünce tadı kaçıyor. Asya'yı gören Volkan'ın gecenin devamında onun masasına gitmesi ise Derin'i yine çileden çıkarıyor!

        Bahar ve Melih cephesinde sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Son zamanlarda sık sık başı dönmeye başlayan Bahar, Derya'nın ısrarı ile muayene oluyor. Yapılan tahlil sonuçlarında ise Bahar'ın hamile olduğu anlaşılıyor. Bahar, bu güzel haberi Melih'e akşam yemeğinde verince ise ikili arasında duygusal anlar yaşanıyor.

            Asya ile karşılaşan Cavidan, iz peşine düşüyor. Merakına her seferinde yenik düşen Cavidan, Asya'yı karşısında görünce olan biteni öğrenmeye çalışıyor. Ancak Asya'dan karşılık alamayınca bakın ne yapıyor?

            Aras'ın kaza sırasında üzerinden çıkan eşyalar ona teslim ediliyor. Eşyalar arasında çıkan eski bir anahtar ise kafaların karışmasına sebep oluyor. Aras, bu anahtarın nereye ait olduğunu düşünürken Asya da gizemi çözmek için bu anahtarın peşine düşüyor! Peki anahtar sayesinde geçmişe dair bir iz ortaya çıkacak mı?
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            Haberler Magazin Patavatsız tavırları can sıktı! Sadakatsiz 35. bölüm fragmanı: Böyle giderse foyası ayyuka çıkacak!
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