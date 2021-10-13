TV 8 ekranlarında Masterchef'te sonunda el hareketi de gördük hem de 3 şefin gözü önünde! Masterchef Emre'nin nevri döndü... Masterchef tezgahları sonunda bir el hareketini gördü. Jüri üyeliğini Danilo Şef, Somer Şef ve Mehmet Şef'in yaptığı Masterchef 2021'de hem dostluk hem de rekabet iç içe. Kimi zamanlarda da tatlı tatlı atışmalar söz konusu. İşte bunlardan birisi sırasında yapılan bir el hareketi sosyal medyayı salladı. O anlar izleyicilerin gözünden kaçmazken bakın neler oldu.