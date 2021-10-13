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    • Magazin
    • 13.10.2021 11:44
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    • 13.10.2021 11:44
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    TV 8 ekranlarında Masterchef'te sonunda el hareketi de gördük hem de 3 şefin gözü önünde! Masterchef Emre'nin nevri döndü

    TV 8 ekranlarında Temmuz ile Ocak ayları arasında izleyici karşısına çıkan, jüriliğini Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın yaptığı Masterchef'te bu hareket sosyal medyada olay oldu. Yarışmacıların Türkiye'nin en iyi şefi olmak için ter döktüğü tezgahlarda rekabet ve dostluk aynı anda yaşanıyor. 2021 sezonuyla da çok konuşulan Masterchef'in bu sezon iddialı yarışmacılarından biri olan Emre Büber'e yapılan el hareketi sosyal medyada kısa sürede yankı buldu. İşte o anlar...

    Masterchef’te sonunda el hareketi de gördük

    TV 8 ekranlarında Masterchef'te sonunda el hareketi de gördük hem de 3 şefin gözü önünde! Masterchef Emre'nin nevri döndü... Masterchef tezgahları sonunda bir el hareketini gördü. Jüri üyeliğini Danilo Şef, Somer Şef ve Mehmet Şef'in yaptığı Masterchef 2021'de hem dostluk hem de rekabet iç içe. Kimi zamanlarda da tatlı tatlı atışmalar söz konusu. İşte bunlardan birisi sırasında yapılan bir el hareketi sosyal medyayı salladı. O anlar izleyicilerin gözünden kaçmazken bakın neler oldu.

    Acun Medya tarafından ekranlara taşınan yarışmanın son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Adeta bir kaosun yaşandığı Masterchef yarışmasının son bölümünde bir yarışmacının yapmış olduğu çirkin el hareketi tüm iplerin kopmasına neden oldu.

    Masterchef Emre'den gelen şok atakla birlikte el hareketiyle olay yaratan yarışmacı şeflerin ve seyircilerin ağzını açık bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

        Ekranlara gelen son bölümde Somer Şef, Emre'ye "Geçtiğimiz haftaya göre oldukça iyisin bir artış var sende" açıklamasında bulununca Emre, "Şefim öncelikle burada olduğum için çok mutluyum. Bundan sonra yemekleri yaparken zevkli olmaya ve anın tadını çıkarmaya odaklı olacağım. Kararlarım bu yönde olacak" sözlerini dile getirdi.

        O sırada ise Emre'nin taklidini yapan Araz, milyonları şok eden bir el hareketinde bulundu. Bunu gören Masterchef Emre ise adeta utançtan ne yapacağını bilemez hale geldi. İşte Araz'dan gelen o el hareketi.

        Sevilen yarışmada Araz, Emre'nin el hareketini yaparak onu taklit etti. Birçok kişi ise bu durumu çirkince ve dalga babında buldu.

            Emre'nin üzerine giderek canını sıkmayı amaçladıklarını iddia edenler; "Emre'nin taklidini yaparak çirkin bir harekette bulunuyor" açıklamasında bulundular.

            Araz şeflerin önünde Emre'nin, Mustafa'nın ve Tahsin'in taklitlerini yaparak yarışmacılardan alkış topladı fakat Emre'nin taklidini yapması seyircilerin hiç hoşuna gitmedi.
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