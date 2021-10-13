Sadakatsiz Derin ve Aras arasındaki bağlantıya inanamayacaksınız! Derin Aras'ı nerden tanıyor?

DERİN İLE ARAS ARASINDAKİ BAĞLANTIYA İNANAMAYACAKSINIZ!

Aras trafik kazası geçirmiş ve o sırada oradan geçen Asya da Aras'a yardım etmiş ve hayatını kurtarmıştı. Günlerdir hastanede yatan Aras uyandığında hafızasını kaybetmişti. Geçmişini hatırlamayan Aras'a Asya yardımcı oluyordu. Ancak onları takip eden bir kişi vardı. İsmi açıklanmayan bu kişi Aras ile Asya'yı sık sık takip ediyor ve her şeyi telefonla patronuna anlatıyordu. Bu patronun kim olduğu ise bilinmiyor.

34. bölüm fragmanında Asya'nın evini gözetleyen Derin Aras'ı görünce hemen tanıyarak adını söyledi. Bu fragmanla akıllara birçok soru gelirken, Aras ile Derin'in bağlantısı bir hayli merak edildi. Acaba Derin, Asya ile Volkan'ın yakınlaşma ihtimaline karşı Aras'ı mı öne sürdü, yoksa geçmişten bir tanışıklık mı ortaya çıkacak? Aras, Derin'i görecek mi? Önümüzdeki bölümde Derin'in oyunu ortaya çıkacak mı? Hepsi ve daha fazlası yarın akşam belli olacak.

SADAKATSİZ 34. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sadakatsiz'in 34. bölümünde, Asya'nın kurtardığı gizemli adam artık herkesin dikkatini çekmeye başlamıştır. Volkan da bu olayı irdeler ve Asya'yı dikkatli olması konusunda uyarır.

Diğer taraftan Derin de takiptedir. Ancak Derin gördükleri karşısında şaşkınlığını gizleyemez.