Masterchef'in mor saçlı kızı Safanur'u siz bir de böyle görün 'Saçlarını iyi ki mora boyamış!' Masterchef'teki hallerini unutun... Masterchef'in sevilen yarışmacılarından biri olan Safanur Bol hakkında en çok merak edilen şey hiç kuşkusuz saçlarının doğal hali. Şef Mehmet Yalçınkaya'nın 'mor soğana' benzettiği Safanur, saçlarının boyasız haliyle adeta bambaşka biri gibi. Masterchef'te şampiyonluk adaylarından biri olan Safanur Bol'un bu halleri sizi de çok şaşırtacak.
TV8 ekranlarının en fenomen yarışmalarından biri olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, yarışmacıları ile dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Farklı tarzı ile bir hayli konuşulan MasterChef Türkiye 2021 yarışmacısı Safanur Bol, en çok dikkat çeken isimlerden biri oldu.
Farklı tarzı ile MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının en çok dikkat çeken isimlerinden biri olan Safanur Bol, mor renkli saçları ile yarışmasının izleyicisini etkilemişti. Tarzı ile sık sık konuşulan Safanur Bol'un önceden bu rengi kullanmadığı ortaya çıktı.