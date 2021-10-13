Masterchef'in mor saçlı kızı Safanur'u siz bir de böyle görün 'Saçlarını iyi ki mora boyamış!' Masterchef'teki hallerini unutun... Masterchef'in sevilen yarışmacılarından biri olan Safanur Bol hakkında en çok merak edilen şey hiç kuşkusuz saçlarının doğal hali. Şef Mehmet Yalçınkaya'nın 'mor soğana' benzettiği Safanur, saçlarının boyasız haliyle adeta bambaşka biri gibi. Masterchef'te şampiyonluk adaylarından biri olan Safanur Bol'un bu halleri sizi de çok şaşırtacak.