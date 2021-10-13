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    • Magazin
    • 13.10.2021 13:20
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    • 13.10.2021 13:20
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    Masterchef'in mor saçlı kızı Safanur'u siz bir de böyle görün 'Saçlarını iyi ki mora boyamış!' Masterchef'teki hallerini unutun

    TV 8'in sevilen yarışma programı Masterchef'te bu yıl adından söz ettiren isimlerinden biri de Safanur Bol... Yarışmaya pek iyi olmayan bir performansla başlayan ancak gün geçtikçe yeteneklerini sergilemeye başlayan ve büyük bir aşama kaydeden Safanur Bol bir yandan da mor saçlarıyla adından söz ettiriyor. Şef Mehmet Yalçınkaya'nın mor soğana benzettiği Safanur Bol'un eski halini görmeye hazır mısınız? Safanur'un eski halini görenler 'saçlarını iyi ki mora boyatmış' yorumunda bulundur. İşte Safanur'un çok merak edilen eski hali.

    Masterchef’in mor saçlı kızı Safanur’u siz bir de böyle görün

    Masterchef'in mor saçlı kızı Safanur'u siz bir de böyle görün 'Saçlarını iyi ki mora boyamış!' Masterchef'teki hallerini unutun... Masterchef'in sevilen yarışmacılarından biri olan Safanur Bol hakkında en çok merak edilen şey hiç kuşkusuz saçlarının doğal hali. Şef Mehmet Yalçınkaya'nın 'mor soğana' benzettiği Safanur, saçlarının boyasız haliyle adeta bambaşka biri gibi. Masterchef'te şampiyonluk adaylarından biri olan Safanur Bol'un bu halleri sizi de çok şaşırtacak.

    TV8 ekranlarının en fenomen yarışmalarından biri olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, yarışmacıları ile dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Farklı tarzı ile bir hayli konuşulan MasterChef Türkiye 2021 yarışmacısı Safanur Bol, en çok dikkat çeken isimlerden biri oldu.

    Farklı tarzı ile MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının en çok dikkat çeken isimlerinden biri olan Safanur Bol, mor renkli saçları ile yarışmasının izleyicisini etkilemişti. Tarzı ile sık sık konuşulan Safanur Bol'un önceden bu rengi kullanmadığı ortaya çıktı.

        19 Ağustos 1998 yılında Bursa Gemlik'te dünyaya gelen Safanur Bol, evin en küçüğü olarak büyüdü. Şu an sadece 23 yaşında olan MasterChef Türkiye 2021 yarışmacısı Safanur, lise eğitimini doğduğu ve büyüdüğü Bursa'da tamamladı.

        Üniversite eğitimi için Bursa'dan ilk kez ayrılan Safanur Bol, İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü'nden tam burslu olarak okudu ve mezun oldu. Öte yandan Safanur Bol'un üniversitedeki hali, herkesi şaşırttı.

        Yarışmaya İzmir'den katılan ve son 6 yıldır hayatını İzmir'de devam ettiren MasterChef Türkiye 2021 yarışmacısı Safanur Bol, üniversite eğitiminin ardından yüksek lisans eğitimi yapmaya karar verdi.

            Yüksek lisans eğitimini de İzmir Ege Üniversitesi'nde yapmaya devam eden Safanur Bol, kürsü olarak ise, Agroekoloji ve Sürdürülebilir Tarım bölümünü seçti.

            Şu an İzmir'de bir pastanede şef olarak çalışan MasterChef Türkiye 2021 yarışmacısı Safanur, Fransa'nın Lyon kentinde bulunan Michelin yıldızlı La Mere Brazier restoranında staj yaparak, kendisini geliştirdi. Öte yandan şimdiye dek pek çok ünlü restoranda çalışan Safanur Bol, eski hallerini ise ilk kez paylaştı.

            Şimdilerde mor saçı ile tüm dikkatleri üzerine çeken MasterChef Türkiye 2021 yarışmacısı Safanur Bol, eski hallerini Instagram hesabından paylaşmaya başladı. Instagram sitesinde "safanurbol" adıyla ve 20,6 bin takipçisiyle bulunan MasterChef Türkiye 2021 yarışmacısı Safanur, mor ve kırmızı saçlardan önce kullandığı siyah saçı ile herkesi şoke etti.
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            Haberler Magazin Masterchef'in mor saçlı kızı Safanur'u siz bir de böyle görün 'Saçlarını iyi ki mora boyamış!' Masterchef'teki hallerini unutun
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