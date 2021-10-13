Bu kez Leyla ile Mecnun'da kasırga gibi esecek. Survivor'ın şanssız yarışmacısına Acun Ilıcalı'dan müthiş teklif geldi. Survivor ikincisi Yiğit Poyraz'ın yeni bir projesi olup olmayacağı merak ediliyor. Yarışmanın finalinde İsmail Balaban ve Yiğit Poyraz kalmış ve SMS oylamasının ardından Acun Ilıcalı şampiyon olan ismin İsmail Balaban olduğunu açıklamıştı. Hedefine bu kadar yaklaşmışken son anda şampiyonluğu kaybeden Yiğit Poyraz'ın yeni sezonda yer alacağı proje belli oluyor. Kulislerde konuşulanlara göre Yiğit Poyraz'ın Exxen'de izleyicisiyle buluşan Leyla ile Mecnun dizisine ilerleyen ekranlarda olacağı iddia ediliyor. Söylentilere göre Acun Ilıcalı'nın diziyle ilgili teklifine Yiğit Poyraz'ın sıcak baktığı iddialar arasında yer alıyor.

DİZİYE KATILACAK MI?

Kulislerde konuşulanlara göre Yiğit Poyraz'ın Exxen'de izleyicisiyle buluşan Leyla ile Mecnun dizisine ilerleyen ekranlarda olacağı iddia ediliyor.