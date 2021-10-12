Yok öyle kolay kolay şampiyonluk Masterchef'e Acun Ilıcalı ayarı! Bu hikayenin yananı o oldu daha ilk günden elemeye gitti

Yarışmacılar en çıtır ve en lezzetli lahmacunları yapmak için tezgahlarda yerini aldılar. Fakat altı isim hiç beklenmedik bir şekilde şeflerin verdikleri sürede kaptanlık yarışı için lahmacunları tamamlayamadılar. Bu durum karşısında sinirlenen şefler yeni bir yaptırım uygulamak istedi ve Somer Şef bir anda içeri siyah önlükle girdi. Yemeklerini zamanında tamamlayamayan;

Sergen

Araz

Ateş

Rabia

Milhan

Mert

İsimleri oldu. Peki, eleme oyununda hangi yemekler yapıldı, eleme potasına kim gönderildi?