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    • Magazin
    • 12.10.2021 12:51
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    • 12.10.2021 12:51
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    Yok öyle kolay kolay şampiyonluk Masterchef'e Acun Ilıcalı ayarı! Bu hikayenin yananı o oldu daha ilk günden elemeye gitti

    TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Masterchef'in formatında değişikliğe gidiliyor. Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu Masterchef'in reytinglerinin iyi olmadığı iddia ediliyordu. Bu iddiaların temelinde ise Masterchef 2020 ile Masterchef 2021'in reytinglerinin karşılaştırması var. Heyecanı arttırmak adını yeni bir uygulamaya gidildiği önceki akşam resmen açıklandı. Bu hikaye değişikliğinde yanan ise o yarışmacı oldu. Bakın elem potasını daha ilk günden kim gitti. İşte Masterchef'teki o hamlenin detayları...

    Yok öyle kolay kolay şampiyonluk!

    Yok öyle kolay kolay şampiyonluk Masterchef'e Acun Ilıcalı ayarı! Bu hikayenin yananı o oldu daha ilk günden elemeye gitti... Masterchef tarihinde bir ilke gidiliyor şimdi ne olacak herkesin gözü kulağı ekranlarda olacak... Masterchef yarışmacılarının bir çoğu son dönemde yemekleri yetiştiremeyerek direkt olarak kaptanlık oyunundan çekilmiş oluyordu. Ancak bu hamle yapım ekibi tarafından hoş karşılanmadı ve formatta değişikliğe gitti. İşler şimdi fena halde karışacak.

    TV8 ekranlarında meydana gelen Masterchef tarihinde bir ilk meydana geldi. Haftanın ilk günü yeni takımları belirlemek için tüm yarışmacılar tezgahlarda yerini aldı.

    Mavi takım kaptanı belirlenmesi ardından kırmızı takım kaptanı seçilecek ve takım kaptanları hangi yarışmacıları takımlarına almak isterlerse sırasıyla seçim yapacaklardı.

        Fakat kaptanlık yarışı sırasında öyle anlar meydana geldi ki program severler neler olduğunu anlamadı. Somer Şef bir an sinirle siyah önlük getirdi ve kaptanlık oyunu ardından bir kişinin eleme potasına gideceğini söyledi.

        Masterchef formatı mı değişti diye akıllarda farklı soru işaretleri meydana gelirken ekran başındakiler büyük bir şok yaşadılar. Peki, Masterchef formatı mı değişti, kaptanlık oyunu varken neden eleme potası isimleri belirlendi, dokunulmazlık oyunu ve kaptanlık oyunu neden birbirine girdi, eleme potasına giden ilk isim kim oldu?

        Yarışmacılar en çıtır ve en lezzetli lahmacunları yapmak için tezgahlarda yerini aldılar. Fakat altı isim hiç beklenmedik bir şekilde şeflerin verdikleri sürede kaptanlık yarışı için lahmacunları tamamlayamadılar. Bu durum karşısında sinirlenen şefler yeni bir yaptırım uygulamak istedi ve Somer Şef bir anda içeri siyah önlükle girdi. Yemeklerini zamanında tamamlayamayan;

        Sergen

        Araz

        Ateş

        Rabia

        Milhan

        Mert

        İsimleri oldu. Peki, eleme oyununda hangi yemekler yapıldı, eleme potasına kim gönderildi?

            Yarışmacılar kaptanlık yarışı yemeklerini tamamlayamadıkları için şeflerin verdikleri sürede en iyi mıhlama yapan kişi olmaları istendi. En iyi mıhlama yapan isim bu haftanın ilk eleme adayı olmaktan kurtuldu.

            Şefler bu hafta eleme potasından kurtulan isimleri sırasıyla yukarı çıkardılar. Mert en fazla peyniri koyan isim olmasından dolayı eleme potasına giden ilk isim oldu. Sırası ile en iyi mıhlama yapan isimler;

            Sergen

            Araz

            Ateş

            Rabia

            Milhan

            Mert sırasında oldu.
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