MasterChef yarışma programında Burcu Önal'ın özel hayatı merak konusu oldu. Yarışmadaki başarısı kadar güzelliği ile de bir hayli dikkat çeken Önal hakkında Masterchef Burcu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi? Eşi kim? İnstagram hesabı ne? Masterchef Burcu elendi mi? soruları gündeme geldi. Filipinli bir ailede daha sonrasında da Çinli bir ailede yetişen Önal'ın aslen nereli olduğuna inanamayacaksınız. İşte Burcu Önal hakkında bilgiler...

MASTERCHEF BURCU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, EVLİ Mİ?

1986 doğumlu olan Masterchef Burcu 15 yıl Asya'da önce Filipinli bir ailede sonrasında da Çinli bir ailede büyüdü. Aslen Diyarbakırlıdır. İbrahim Önal ile evli olan yarışmacının çocuğu bulunmuyor.

Yemek alanında kendini geliştiren Önal, tüm Asya yemeklerini ve mantı tarzındaki yemekleri oldukça güzel yapıyor.

Uzun bir dönem Japon yemekleri için özel eğitimler almış. Yurt dışında gemilerde garsonluk yaptıktan sonra yemek geliştiriciliği ve yemek öğretmenliği yapmaya başlayan Önal'ın İstanbul'da Asya yemeklerinin yapıldığı bir restoranı bulunuyor.

Burcu Önal Ajda Pekkan ile tanışma hikayesini şöyle anlatıyor;

''Ahh nerden başlasam nasıl anlatsam bendeki seni ifade eder bilemem… @ajdapekkan

Küçücüğüm yolum bir starın sahnesinden geçiyor baktıkça gözlerim kamaşıyor ve nasıl oluyorsa o kadar çocuğun içinde o ışık bana yaklaşıp, beni öpüyor

Sonra ne mi oluyor yıllarca onu gördüğüm her an o büyülü sahneye ve o güzel kokulu öpücüğe ışınlanıyorum. Herkes Ajda Pekkan izleyip, dinlerken ben hayaller aleminde kalbim pır pır …

Hikaye böyle kalır mı ?

tabii ki hayır bir yıldız dokunmuş artık bana ve kalbime sonra tekrar tekrar yolumuz kesişiyor …

Nasıl anlatayım diye söze başladım çünkü kalbimde gönlümde onu tanıdıkça yaşayan bir efsane bir süperstar olmasının dışında o kadar çok özelliğine şahit oldum ki merhameti, kalbi, özelikle işini aşkla yapan insana olan sevgisini şefkatini o kadar derinden hissettim ki o yüzden kelimelere dökmek çok zor

O kadar yol, yordam gördüm

Belki dünyaları yedim içtim

Ama bu yaşa kadar göremediğim

Çözemediğim ne çok eksiğim varmış ve ben ne kadar şanslıymışım ki yaşayan bir efsanenin bilgeliği ve tecrübesi ile bunları öğrendim. Hemde en güzel anılarımızın içinde …

Restaurantımı açarken bir dileğim ve en önemlisi bir amacım vardı. Işık saçan bir caddede şef olmak yerine karanlık bir sokakta ben ışık olmak istiyordum ve gelen insanların caddenin ışığına değil benim ışığıma gelmesini hayal ediyordum. Hayallerime beni kavuşturan bir çok insan geldi misafirim oldu ama sanırım noktayı koyan yine Sen oldun ….

Yaşayan Efsane SüperStar benim içinde En çok herkeste olmayan kalbe sahip olan Süper Kalp kalbi''