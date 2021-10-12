Gönül Dağı'nda iç yakan ayrılıktan sonra 3 olay transfer! Miss Turkey güzeli gümbür gümbür geliyor. Gönül Dağı'nda sezon başı yaşanan iki ayrılık sonrası üç yeni transfere imza atıldı. Dizinin kadrosuna yeni isimler dahil olmaya devam ediyor. Cumartesi günleri TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Gönül Dağı'nda dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Sezon finalinde Utku Ateş'in veda ettiği diziden bir ismin daha ayrılığı şok etkisi yarattı. On bölüm boyunca Fadime karakterini oynayan Cemre Melis Çınar 2. sezonda diziden ayrıldı. Peş peşe iki vedanın yaşandığı projeye Serkan Kuru'nun ardından Burak Haktanır, Minibüsçü Hamdi rolüyle katılmıştı. 2018 Best Model Of Turkey Yarışması ikincisi ve Miss Turkey finalisti Buse Orcan Dizide Asya karakterini canlandıracak.

KADROYA DAHİL OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Miss Turkey finalistleri arasında olan ve 2018 yılında Best Model Of Turkey Yarışması 2. olan Buse Orcan, Asya karakteriyle kadroya katıldı.