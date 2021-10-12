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    • Magazin
    • 12.10.2021 11:56
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    • 12.10.2021 11:56
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    Gönül Dağı'nda iç yakan ayrılıktan sonra 3 olay transfer! Miss Turkey güzeli gümbür gümbür geliyor

    Sezon başında Gönül Dağı'nda peş peşe yaşanan iki veda izleyicileri şaşırtmıştı. Dizinin ikinci sezonunda yeni gelişmeler yaşanıyor. TRT 1'de cumartesi günleri heyecanla takip edilen Gönül Dağı'na sevilen iki isim veda etti ve üç transfer yapıldı. Cemre Melis Çınar ve Utku Ateş sezon sonu diziden ayrıldı. Sezonun ilk bölümlerinde çekimleri Eskişehir'de gerçekleştirilen dizinin kadrosuna yeni sezonda Serkan Kuru'nun ardından Payitaht Abdülhamid dizisinde de izlediğimiz Burak Haktanır rolüyle dahil olmuştu. Miss Turkey finalistleri arasında olan ve 2018 yılında Best Model Of Turkey Yarışması 2. olan Buse Orcan, Asya karakteriyle kadroya katıldı.

    Gönül Dağı’nda iç yakan ayrılıktan sonra 3 olay transfer!

    Gönül Dağı'nda iç yakan ayrılıktan sonra 3 olay transfer! Miss Turkey güzeli gümbür gümbür geliyor. Gönül Dağı'nda sezon başı yaşanan iki ayrılık sonrası üç yeni transfere imza atıldı. Dizinin kadrosuna yeni isimler dahil olmaya devam ediyor. Cumartesi günleri TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Gönül Dağı'nda dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Sezon finalinde Utku Ateş'in veda ettiği diziden bir ismin daha ayrılığı şok etkisi yarattı. On bölüm boyunca Fadime karakterini oynayan Cemre Melis Çınar 2. sezonda diziden ayrıldı. Peş peşe iki vedanın yaşandığı projeye Serkan Kuru'nun ardından Burak Haktanır, Minibüsçü Hamdi rolüyle katılmıştı. 2018 Best Model Of Turkey Yarışması ikincisi ve Miss Turkey finalisti Buse Orcan Dizide Asya karakterini canlandıracak.

    KADROYA DAHİL OLDU

    Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Miss Turkey finalistleri arasında olan ve 2018 yılında Best Model Of Turkey Yarışması 2. olan Buse Orcan, Asya karakteriyle kadroya katıldı.

    BURAK HAKTANIR, GÖNÜL DAĞI'NDA!

    Sevda Kuşun Kanadında, Payitaht Abdülhamid dizilerinde de izlediğimiz Burak Haktanır, "Mezarcı İlyas"ın oğlu "Minibüsçü Hamdi" karakteriyle dahil oldu.

    Eylül ayında ekranlara merhaba diyen Gönül Dağı'nda peş peşe yaşanan iki veda izleyicileri şaşırtmıştı. Gönül Dağı'nın 2. sezonunda seyircileri şaşırtacak gelişmeler hız kesmiyor.

        TRT 1'de cumartesi günleri heyecanla takip edilen Gönül Dağı'na sevilen iki isim veda etti ve bir transfer yapıldı.

        BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA

        Bebeklerini kucaklarına alan Cemile ve Veysel'i ebeveynliğe alışma sürecinde neler bekliyor? Halime'nin herkesin içinde kendisine "Elif" demesi, Dilek için bardağı taşıran son damla olur. Bir de üstüne yaşananları Gülsüm'ün de öğrenmesi, ilişkideki gerilimi iyice büyütür. Gülsüm'ün alacağı karar ne olacak?

        Remziye Teyze'nin ölüm haberiyle kolları sıvayan Ramazan'ın, tabutu düşürmesiyle işler iyice karışır. Remziye Teyze'nin cenazesi, amcaoğullarını nasıl bir maceraya sürükleyecek? Bu maceranın sonunda Ramazan'ı bekleyen sürpriz ne?

            "Asuman'ın yarı yolda bırakmasıyla kasabayı terk etmeyi kafasına koyan Ramazan, tam gidecekken karşısında Ciritçi Abdullah'ı bulur. Ramazan ve Ciritçi Abdullah bir yolculuğa çıkarlar. Bu yolun sonunda Ramazan'ın fikri değişecek mi? Muammer'in kazadan önce verdiği sözü yerine getirmek zorunda kalan Taner ve Veysel'i nasıl bir macera bekliyor?

            Zahide; Dilek ve Halime arasındaki buzları eritmek için kolları sıvar. Zahide ile işbirliği yapan Dilek, bu defa Halime'nin gözüne girebilecek mi? İhaleyi kaybetmesinin ardından iş arama telaşı içinde zor günler geçiren Sefer, iş bulabilecek mi? Öte yandan bebeğin kontrolü için hastaneye giden Cemile ve Veysel'i nasıl bir sürpriz bekliyor?"
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            Haberler Magazin Gönül Dağı'nda iç yakan ayrılıktan sonra 3 olay transfer! Miss Turkey güzeli gümbür gümbür geliyor
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