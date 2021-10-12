EDHO'da baş döndüren isimler masada tayfun gibi esecek! Kimi ararsan var böyle efsane kadro bir daha gelmez. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Geçen yıl 6. sezonuyla ekranlarda olan ve büyük beğeni toplayan dizi tam 14 ismi kadrosuna dahil etti. Uğur Yücel, Levent Ülgen, Eren Vurdem, Serdar Deniz, Tardu Flordun, Hazım Körmükçü, Eren Vurdem, Nurseli İdiz, Servet Pandur, Ragıp Savaş, Yosi Mizrahi, Burcu Binici ve Osman Soykut dizinin 7. sezonunda kadroya katılan isimler arasında dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ayrıca ünlü oyuncu İlker Aksum'un kadroya konuk olarak katıldığı bilgisi verildi.

14 YENİ İSİMLE DÖNÜYOR

Yeni sezonuyla fırtınalar estirmeye hazırlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan müjdeli haber geldi. Son olarak ünlü oyuncu İlker Aksum'la da anlaşan dizi toplamda tam 14 ismi kadrosuna dahil etmiş oldu.