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    • Magazin
    • 12.10.2021 19:17
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    • 12.10.2021 19:20
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    Aygün Aydın gündeme gelmek için bu kez de bornozunu çıkardı! Hakan Sabancı'ya musallat olan Aygün Aydın kıpkırmızı odada soyundu

    Hepimiz onu Hakan Sabancı'nın mesajlarını ifşa eden kadın olarak tanıdık. Oysa o daha önce moda programlarına ve dizilere çıkmıştı bile. Hakan Sabancı'yla yaşadığı aşk sonrası terk edilen Aygün Aydın daha sonra Hakan Sabancı'nın mesajlarını ifşa ederek gündemde kendisine epey yer buldu. Sabancı hakkında pek çok kez açıklama yapınca da 3 gün zorlama hapis cezası yatmıştı. Tüm bu süre zarfı sonrasında da kendisi bir sosyal medya fenomenine dönüştü. Aygün Aydın şimdilerde neredeyse her paylaşımıyla gündem olayı başarıyor.

    Aygün Aydın gündeme gelmek için bu kez bakın ne yaptı

    Aygün Aydın gündeme gelmek için bu kez de bornozunu çıkardı! Hakan Sabancı'ya musallat olan Aygün Aydın kıpkırmızı odada soyundu... Kendisinin, Hakan Sabancı'yla ilişki yaşadığına inanmayanlara kızıp Hakan Sabancı'yla olan mesajlarını ifşalayarak şöhrete kavuşan sonrasında durdurak bilmeyen Aygün Aydın, 3 gün zorlama hapis yatmıştı. Sosyal medyada fenomene dönüşen Aygün Aydın'a yine hapis kararı çıktı hem de bu kez 17 gün. Ancak gelin görün ki o hiçbir şey olmamış gibi paylaşımlarına devam ediyor. Bu kez bornozlu paylaşımı sosyal medyayı yerinden oynattı.

    Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen Aygün Aydın'ın her yaptığı olay oluyor. Yaşadığı ilişkiye inanmayanlar için Hakan Sabancı ile olan yazışmalarını yayınlayan Aygün Aydın magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

    Geçtiğimiz şubat ayında aşk yaşamaya başladıkları öne sürülen Hakan Sabancı ile Aygün Aydın cephesinde sular durulmuyor. Bu zamana kadar birçok dizi ve programda yer alan oyuncu Aydın, Sabancı'nın kendisine attığı mesajları ifşa etmişti.

        "BEN BUNLARLA NASIL BAŞA ÇIKAYIM"

        Mesajları paylaşmakla yetinmeyip Sabancı'nın beğendiği kızları da tek tek paylaşmıştı. Aygün Aydın, yaptığı paylaşıma "Ben ve dikkatini üzerimde tutmaya çalıştığım adamın stalkladıkları. Ben bu sü.tüklerle nasıl baş edeyim? Geçen arabanın üzerinde bikinili foto attım gaza gelip. Sülalem linç ediyordu resmen ki benim anne tarafım Ukraynalı ona rağmen. Pes ediyorum bugün itibariyle" notunu düşmüştü.

        Ne olduysa bu paylaşımlardan sonra oldu.

        Aygün Aydın, sosyal medyadan Hakan Sabancı aleyhine paylaşımlar yaptığı için üç gün hapis yatmıştı.

        Mahkeme kararına rağmen mesajlarına ısrarla devam eden Aydın'a bu kez de 17 gün zorlama hapsi cezası verilmişti.

            Bu haberlere sessiz kalan Aygün Aydın Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

            BORNOZLU PAYLAŞIM OLAY OLDU

            Tüm bu yaşananlara rağmen paylaşımlarına son sürat devam eeden Aygün Aydın bu kez de bornozunu çıkardığı paylaşımıyla olay oldu.

            Aygün Aydın'ın bu paylaşımı sosyal medyayı adeta salladı.
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            Haberler Magazin Aygün Aydın gündeme gelmek için bu kez de bornozunu çıkardı! Hakan Sabancı'ya musallat olan Aygün Aydın kıpkırmızı odada soyundu
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