Aygün Aydın gündeme gelmek için bu kez de bornozunu çıkardı! Hakan Sabancı'ya musallat olan Aygün Aydın kıpkırmızı odada soyundu

"BEN BUNLARLA NASIL BAŞA ÇIKAYIM"

Mesajları paylaşmakla yetinmeyip Sabancı'nın beğendiği kızları da tek tek paylaşmıştı. Aygün Aydın, yaptığı paylaşıma "Ben ve dikkatini üzerimde tutmaya çalıştığım adamın stalkladıkları. Ben bu sü.tüklerle nasıl baş edeyim? Geçen arabanın üzerinde bikinili foto attım gaza gelip. Sülalem linç ediyordu resmen ki benim anne tarafım Ukraynalı ona rağmen. Pes ediyorum bugün itibariyle" notunu düşmüştü.

Ne olduysa bu paylaşımlardan sonra oldu.