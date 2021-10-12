Ada Masalı dizisi nerede çekiliyor? Ada Masalı oyuncuları ve karakterleri kimler?

17. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Poyraz geçirdiği trafik kazasından sonra bir anda ortadan kaybolunca Kırlangıç Adası'ndaki herkes seferber olur. Yaralı haldeki Poyraz'ı bulmak için dağ taş aranacaktır. Haziran, çok kızsa da çok kırılsa da Poyraz'ın bir yerlerde yaralı halde saklanması fikrine dayanamamaktadır. Onu sağ salim bulmak için elinden geleni yapar.

Poyraz ise üst üste yaşadıklarından sonra biraz geri çekilip düşünmek istemektedir. Ancak hayat onun planladığı gibi akmayacaktır. Haziran her zamanki gibi Poyraz'ın yaralarını sarmaya, karanlıklarını aydınlatmaya yetişecektir.

ADA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Ada Masalı dizisinin oyuncu kadrosu şöyle;

Ayça Ayşin Turan (Haziran)

Alp Navruz (Poyraz)

İpek Tenolcay (Zeynep)

Nihan Büyükağaç (Selma)

Bülent Çolak (Görkem)

Cem Anıl Kenar (Hakan)