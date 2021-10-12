Ada Masalı dizisi nerede çekiliyor? Ada Masalı oyuncuları ve karakterleri kimler?

Star TV'nin sevilen dizisi Ada Masalı yeni bölümüyle bu akşam ekranlardaki yerini aldı. Diziyi takip eden milyonlarca kişi Ada Masalı dizisi nerede çekiliyor? Ada Masalı oyuncuları kimler? sorularını araştırmaya koyuldu. Haziran ve Poyraz'ın aşkı herkesi etkiledi. Dizinin takipçileri çekimlerin nerede gerçekleştirildiğini, oyuncuları ve karakterlerini merak ediyor. Bizler de bu içeriğimizde Ada Masalı dizisi hakkında bilgilere yer verdik. İşte detaylar...
ADA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Ada Masalı dizisinin çekimleri İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık mahallesinde gerçekleştiriliyor.
17. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Poyraz geçirdiği trafik kazasından sonra bir anda ortadan kaybolunca Kırlangıç Adası'ndaki herkes seferber olur. Yaralı haldeki Poyraz'ı bulmak için dağ taş aranacaktır. Haziran, çok kızsa da çok kırılsa da Poyraz'ın bir yerlerde yaralı halde saklanması fikrine dayanamamaktadır. Onu sağ salim bulmak için elinden geleni yapar.
Poyraz ise üst üste yaşadıklarından sonra biraz geri çekilip düşünmek istemektedir. Ancak hayat onun planladığı gibi akmayacaktır. Haziran her zamanki gibi Poyraz'ın yaralarını sarmaya, karanlıklarını aydınlatmaya yetişecektir.
ADA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Ada Masalı dizisinin oyuncu kadrosu şöyle;
Ayça Ayşin Turan (Haziran)
Alp Navruz (Poyraz)
İpek Tenolcay (Zeynep)
Nihan Büyükağaç (Selma)
Bülent Çolak (Görkem)
Cem Anıl Kenar (Hakan)
Beril Pozam (İdil)
Özge Demirtel (Biricik)
Rami Narin (Alper)
Eylül Ersöz (Nehir)
Bedia Ener (Aliye)
Mesut Özkeçeci (Doygun)
Merve Nur Bengi (Melisa)
Fatih Yücebağ (Sadık)
Bensu Begoviç (Duygu)
Eren Devrim (Mert)
Mustafa Aran (Burak)
ADA MASALI DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Şehirli, başarılı iş insanı Haziran (Ayça Ayşin Turan) ile adanın yakışıklı ve yardımsever genci Poyraz'ın (Alp Navruz) Kırlangıç Adası'nda kesişen yollarını konu alan 'Ada Masalı', zıt karakterlere sahip ikilinin anlaşmazlıklardan doğacak aşklarını seyirciyle buluşturacak.