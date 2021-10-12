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    • Magazin
    • 12.10.2021 18:02
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    • 12.10.2021 18:32
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    2 aylık hamile olan Kylie Jenner çırılçıplak kanlar içinde... 'Çok mide bulandırıcısın' Marifetmiş gibi de paylaştı

    Üvey ablası Kim Kardashian sayesinde şöhretler dünyasını adım atan, geçirdiği estetik operasyonlar sonrası bambaşka birine dönüşen ancak bu operasyonları olduğunu reddeden Kylie Jenner, şimdiler dünyanın en zengin gençlerinden biri. Ablasının şöhretinden aldığı payla kendisine bi kozmetik hükümdarlığı kuran Kylie Jenner şimdilerde, 2.çocuğuna hamile. İlk çocuğunun da babası olan Travis Scott'tan bir bebek daha bekleyen Kylie Jenner'in son paylaşımları sosyal medyayı salladı. Kylie Jenner'ı çırılçıplak, kanlar içinde görenler 'çok mide bulandırıcısın' yorumlarında bulundu.

    2 aylık hamile olan Kylie Jenner çırılçıplak kanlar içinde...

    2 aylık hamile olan Kylie Jenner çırılçıplak kanlar içinde... 'Çok mide bulandırıcısın' Marifetmiş gibi de paylaştı... Geçtiğimiz Eylül ayında, Travis Scott ile olan ilişkisinden 2. çocuğuna hamile olduğunu duyuran magazin ünlü Kylie Jenner'ın son paylaşımı sosyal medyayı salladı. 24 yaşındaki Kylie Jenner şimdilerde bir kozmetik imparatorluğunun sahibi. Kendi markasının tanıtımı için kameralara karşısına geçen Kylie Jenner'ın yeni paylaşımları pek de hoş karşılanır cinsten olmadı.

    Dünyanın en genç milyarderleri listesine adını yazdıran iş kadını ve sosyal medya fenomeni olan Kylie Jenner, kozmetik markasının çekimleri için kamera karşısına geçti.

    Kylie Jenner, kozmetik markası için Cadılar Bayramına özel Fredy Krueger serisi çıkartmaya hazırlanıyor.

        KORKU FİLMİNDEN ESİNLENDİ

        İkinci çocuğuna hamile olan 24 yaşındaki Jenner, önceki gece sosyal medya hesabından yeni görüntülerini paylaştı.

        Freddie Kruger merkezli korku serisinden ilhamla hazırlanan yeni ürünlerinin tanıtımı için çırılçıplak poz verdi.

        Ünlü fenomenin yakın zamanda piyasaya çıkacak olan Nightmare On Elm Street işbirliğini tanıtan bir Instagram paylaşımına karşı çıktılar.

            O serinin tanıtımı için iki kez kanlar içinde çırılçıplak objektif karşısına geçen Kylie Jenner'ı hayranları linç etti.

            Jenner'ın kanlar içinde çıplak poz verdiği fotoğrafını yorum yağmuruna tutan takipçileri, paylaşımlarını mide bulandırıcı bulduklarını söylediler.

            8 SAATE 8 MİLYON

            Kylie Jenner, yeni fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştığında eleştiri kadar beğeni de aldı. Genç kadının fotoğrafları 8 saatte 8 milyonu aşkın beğeni aldı.
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            Konya dışından da yoğun ilgi gördü
            Haberler Magazin 2 aylık hamile olan Kylie Jenner çırılçıplak kanlar içinde... 'Çok mide bulandırıcısın' Marifetmiş gibi de paylaştı
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