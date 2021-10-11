Zeynep Bastık evli mi, eşi kim? Tolga Akış kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Zrynep Bastık ve Edis'in samimi dansı sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. İkilinin dansı sonrası Zeynep Bastık'ın hayatı ve eşi hakkında bilgiler merak edilir oldu. Peki, Zeynep Bastık evli mi? Zeynep Bastık'ın eşi kim? Tolga Akış kimdir? İşte konu hakkında detaylar!

ZEYNEP BASTIK EVLİ Mİ?

Zeynep Bastık uzun süredir sevgili olduğu Tolga Akış ile 2021 yılı Temmuz ayında evlendi. Çift, sade bir törenle Çeşme'de hayatlarını birleştirdi.