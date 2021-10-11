Zeynep Bastık evli mi, eşi kim? Tolga Akış kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Zrynep Bastık ve Edis'in samimi dansı sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. İkilinin dansı sonrası Zeynep Bastık'ın hayatı ve eşi hakkında bilgiler merak edilir oldu. Peki, Zeynep Bastık evli mi? Zeynep Bastık'ın eşi kim? Tolga Akış kimdir? İşte konu hakkında detaylar!
ZEYNEP BASTIK EVLİ Mİ?
Zeynep Bastık uzun süredir sevgili olduğu Tolga Akış ile 2021 yılı Temmuz ayında evlendi. Çift, sade bir törenle Çeşme'de hayatlarını birleştirdi.
ZEYNEP BASTIK EŞİ KİMDİR?
Tolga Akış 1984 yılında Bursa'da doğdu. Üniversite için geldiği istanbul'da erken yaşta çalışmaya başladı. TV prodüksiyonu ile başlayan kariyerine 2005-06 Rock And Coke Festivali'nde çalışarak devam etti.
İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. Çeşitli ajanslarda uzun yıllar görev yaptı ve şu an 2017 yılında kurduğu bir dijital ajans şirketini yönetiyor.
Oyuncu Zeynep Bastık ile Tolga Akış'ın nikah masasına oturdu. Aynı zamanda Zeynep Bastık'ın da menajerliğini yapan Tolga Akış, Zeynep Bastık'ı konserlerinde de yalnız bırakmıyor.
ZEYNEP BASTIK HAKKINDA!
Zeynep Bastık 8 Temmuz 1993 tarihinde Çanakkale'de dünyaya geldi. Üç yaşındayken ailesi İzmir'e taşınınca ortaokul ve liseyi Çanakkale'de tamamladı. Mutluluk, Yasak Elma, Sil Baştan ve Umuda Kelepçe Vurulmaz isimli gençlik dizilerinde rol alan Zeynep Bastık, asıl çıkışını ise müzik kariyeriyle yaptı.