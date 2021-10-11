Her hafta Pazar günü TRT1 ekranlarında yayımlanan Teşkilat dizi ilgiyle izleniyor. Pazar akşamları reyting yarışlarını kızıştıran dizide başrol oynayan Deniz Baysal'ın akıbeti merak edildi. Dizinin 18. yeni bölümü merakla beklenirken yayımlanan fragman çok kunuşuldu. Son bölümde Zehra'nın veda mektubu ve 18. bölüm fragmanında Zehra için kurulan idam sahnesi 'Teşkilat Zehra diziden ayrılıyor mu? Deniz Baysal Teşkilat dizisinden ayrıldı mı, neden ayrıldı?' sorularını gündeme getirdi. İşte Teşkilat yeni bölüme dair merak edilenler…

TEŞKİLAT ZEHRA DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Teşkilat'ın Zehra'sı veda mektubu bıraktı, diziseverlerin kafası karıştı. Deniz Baysal Yurtçu Twitter hesabından, ''Ah Zehra... Üzümlü kekim...'' paylaşımı yaptı sosyal medya yıkıldı. Kullanıcılar yorum kısmına, ''Söyler misin gitmesin lütfen..'' şeklinde yorumlarda bulundu.

DENİZ BAYSAL TEŞKİLAT DİZİSİNDEN AYRILDI MI, NEDEN AYRILDI?

Teşkilat dizisinin 16. bölümünde Zehra, Halit Başkan'a kaleme aldığı veda mektubunda "Ayrılık vakti geldi. Kızımı hem annesiz hem babasız bırakabileceğimi sanmıyorum. Bu benim görevimi de layığı ile yerine getirmeme mani olacak. Son karar elbet sizin, lütfen istemeyerek de olsa bu kutsal vazifeden affımı kabul edin." ifadelerini kullanmıştı. 10 Ekim günü yayımlanan bölümünde ise ekip arkadaşlarına veda etti.

Dizinin 18. yeni bölüm fragmanında da yer aldı. Ancak yeni bölümde Zehra'nın yakalanıp işkenceye uğradığı son olarak da idam sehbasındaki sahnesi kafaları karıştırdı. Söz konusu sahneler de Deniz Bayral'ın dizinin 18. bölümünde son kez rol aldığı yönünde iddialara neden oldu. Yine de Deniz Baysal'ın ayrılmasına yönelik bir açıklama henüz yapılmadı.

Zehra'nın diziden ayrılıp ayrılmayacağı önümüzdeki haftalarda yayımlanacak bölümlerle belli olacak.

DENİZ BAYSAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Deniz Baysal 5 Nisan 1991 Karşıyaka doğumludur. 30 yaşındaki ünlü oyuncu 1,71 m boyundadır. Manisa Celal Bayar Üniversitesinden mezun olmuştur.

İlk olarak "Derin Sular", "Bitmeyen Şarkı", "Babalar ve Evlatlar" gibi bazı dizilerde roller aldı. "Aşk, Ekmek, Hayaller" adlı dizide canlandırdığı Karaca Yılmaz rolü ile tanınmaya başladı. 2014 yaz ayında başlayan "Kaçak Gelinler" adlı dizide canlandırdığı Kainat Gencer karakteri ile geniş bir hayran kitlesi kazandı.

Show TV'de başlayan "Beyaz Yalan" adlı dizide birbirine sadece yüz olarak benzeyen, karakterleri ve yaşamları tamamen farklı Alara Korel ve Melek Yılmaz adlı iki genç kızı canlandırmıştır. 2017-2018 yılları arasında Yapımı Avşar Yapım olan "Fazilet Hanım ve Kızları" dizisinde başrol karakteri olan Hazan Çamkıran'ı canlandırdı. Son olarak Söz dizisinde başrol Savcı Derya Duman karakterini oynadı.

Şimdilerde ise TRT1'in Teşkilat dizisinde oynamaktadır.