Mehmet Yalçınkaya yarışmacıyı stüdyodan kovdu ortalık buz kesti! Masterchef buna alışkın ama böylesine değil ağzını açar açmaz... Masterchef'in önceki bölümüne Mehmet Yalçınkaya'nın bir yarışmacıyı stüdyodan kovması damgasını vurdu. Daha önce de aynı sorunları yaşayan Mehmet Yalçınkaya'nın Furkan ve Mustafa olayları hala hafızalardayken bir yenisine daha imzasını attı. Mehmet Yalçınkaya'nın yarışmacıyı stüdyodan kovduğu anlar ekranlara böyle yansırken izleyici Mehmet Şefi haklı buldu.