Mehmet Yalçınkaya yarışmacıyı stüdyodan kovdu ortalık buz kesti! Masterchef buna alışkın ama böylesine değil ağzını açar açmaz... Masterchef'in önceki bölümüne Mehmet Yalçınkaya'nın bir yarışmacıyı stüdyodan kovması damgasını vurdu. Daha önce de aynı sorunları yaşayan Mehmet Yalçınkaya'nın Furkan ve Mustafa olayları hala hafızalardayken bir yenisine daha imzasını attı. Mehmet Yalçınkaya'nın yarışmacıyı stüdyodan kovduğu anlar ekranlara böyle yansırken izleyici Mehmet Şefi haklı buldu.
MasterChef Türkiye 2021'in yeni bölümünde, bu hafta elemeye kalan Tahsin, Azize, Mustafa, Pelin, Burcu ve Dilara eleme gecesinde karşı karşıya geldi. 6 kişilik ilk eleme etabında yarışmacılar ispir fasulyesi ürününden yaratıcı yemekler yaparak en iyi tabakları çıkarmaya çalıştı.
Eleme gecesinde yarışan yarışmacılar arasında yer alan ve oyunu balkondan izleyen Safanur, Pelin ile konuştu. Pelin'e tavsiyede bulunan Safanur, "Poke top olmuyor mu?" diyerek tarifte bulundu.