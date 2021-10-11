Kuruluş Osman 66. bölüm 2. fragmanı yayında! ''İntikam ateşi sahibini de yakar!''

Kuruluş Osman'ın yeni bölümüne az bir süre kala 2. tanıtım fragmanı da yayımlandı. 66. bölümü seyircileri tarafından büyük bir heyecanla beklenirken 2. fragman ilaç gibi geldi. Fragmanda özellikle ''İntikam ateşi sahibini de yakar!'' sözleri diziseverleri merakla izlettirdi. Fragmanı izleyenler yeni bölüm için iyice meraklandı. 3. sezona bomba gibi giriş yapan Kuruluş Osman 66. bölümüyle bekleniyor. İşte Kuruluş Osman 66. bölüm 2. fragmanı...

ORHAN'IN DOĞUMU!

Orhan'ın doğumu bütün Kayı Obası'nı ve bölgedeki Türkmenleri sevince boğdu.

Osman Bey'in beyliği günden güne büyürken bölgedeki etkisi sonucunda düşmanları da büyüyor.

Osman Bey'in yeni hamlesi sadece İnegöl Tekfuru Aya Nikola'nın değil; Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses ve Bilecik Tekfuru Rogatus Laskaris'in yanı sıra Bizans İmparatoru ve Katolik dünyasının da karşısına çıkmasına neden oluyor.

Öte yandan Osman Bey, Bala Hatun'un gebeliğini sır gibi saklarken, bu haber Malhun Hatun'a ulaşıyor.

Malhun Hatun'un tepkisi iki hatun arasındaki ilişkiyi kökünden sarsıyor.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kuruluş Osman yeni bölümü 13 Ekim Çarşamba günü ATV ekranlarında yayımlanacak.

KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kuruluş Osman dizisi İstanbul ilinin Beykoz ilçesine bağlı Riva'da çekiliyor. 300 dönümlük bir plato üzerine kaleler, hanlar, hamamlar, camiler kiliseler tek tek inşa ediliyor.