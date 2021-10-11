Gelinim Mutfakta yeni sunucu kim oldu? Gelinim Mutfakta yarışmasını kim sunacak? Demet Akalın yerine gelen isim...

Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta yarışmasında yeni gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Demet Akalın'ın programdan ayrıldığını duyurması üzerine izleyiciler yeni sunucunun kim olduğunu merak ederek araştırıyor. Peki, Gelinim Mutfakta yeni sunucu kim oldu? Gelinim Mutfakta yarışmasını kim sunacak? Demet Akalın yerine kim geldi? İşte tüm detaylar!
GELİNİM MUTFAKTA'YI KİM SUNACAK?
Demet Akalın'ın programda ayrıldığı gündeme gelince yeni sunucu merak konusu oldu. Gelinim Mutfakta'yı kim sunacağı henüz belli değil. Detaylı bilgi gelince haberimize ekleyeceğiz.
2. Sayfa' adlı magazin programına konuk olan şarkıcı Fatih Ürek, Demet Akalın'ın 'Gelinim Mutfakta' yarışmasının sunuculuğunu bıraktığını duyurmuştu. Bunun üzerine programa telefon ile bağlanan Demet Akalın, "Ben disiplinli kadınım. Ben 5 gün konser üstüne 3 gün 15 saat çalışamam. Çünkü ben 2 gün diye anlaştım. 10 gün önce ayrıldım. Beni bırakın Gülben'i alın Songül Karlı'yı alın dedim." açıklamasında bulundu.