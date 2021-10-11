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    • Magazin
    • 11.10.2021 12:36
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    • 11.10.2021 12:36
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    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a 13 isim sonrası katılan katılana! Bomba gelişme bu sözlerle aktarıldı

    13 ismin dahil olduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölümüyle fırtınalar estirecek. 7. sezon ilk bölümüyle ekranlara gelmek için gün sayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan bomba transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Nurseli İdiz, Uğur Yücel, Levent Ülgen, Eren Vurdem, Serdar Deniz, Tardu Flordun, Hazım Körmükçü, Eren Vurdem, Servet Pandur, Ragıp Savaş, Yosi Mizrahi, Burcu Binici ve Osman Soykut dizinin kadrosuna katılan isimlerden oldu. Uğur Yücel ve Levent Ülgen'in canlandıracağı karakterler belli oldu. Uğur Yücel Ağa Dayı, Levent Ülgen ise Efrayim karakteriyle ön planda olacak. Son olarak İlker Aksum'un da diziye konuk oyuncu olarak katıldığı öğrenildi.

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’dan bomba transferler!

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a 13 isim sonrası katılan katılana! Bomba gelişme bu sözlerle aktarıldı. Yeni sezonuyla fırtınalar estirmeye hazırlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan müjdeli haber geldi. 6. sezonuyla büyük beğeni toplayan dizi tam 13 ismi kadrosuna dahil etti. Uğur Yücel, Levent Ülgen, Eren Vurdem, Serdar Deniz, Tardu Flordun, Hazım Körmükçü, Eren Vurdem, Nurseli İdiz, Servet Pandur, Ragıp Savaş, Yosi Mizrahi, Burcu Binici ve Osman Soykut dizinin 7. sezonunda kadroya katılan isimler arasında yer alıyor. Kadroda özellikle Kurtlar Vadisi Pusu'da Aron Feller rolüyle Osman Soykut, Fuat Tamer Tataroğlu rolüyle Ragıp Savaş dikkat çekti. Ayrıca ünlü oyuncu İlker Aksum'un kadroya konuk olarak katıldığı bilgisi verildi.

    14 YENİ İSİMLE DÖNÜYOR

    Yeni sezonuyla fırtınalar estirmeye hazırlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan müjdeli haber geldi. Son olarak ünlü oyuncu İlker Aksum'la da anlaşan dizi toplamda tam 14 ismi kadrosuna dahil etmiş oldu.

    Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Uğur Yücel, Levent Ülgen, Eren Vurdem, Serdar Deniz, Tardu Flordun, Hazım Körmükçü, Eren Vurdem, Nurseli İdiz, Servet Pandur, Ragıp Savaş, Yosi Mizrahi, Burcu Binici ve Osman Soykut dizinin 7. sezonunda kadroya katılan isimler arasında yer alıyor.

    Kadroda özellikle Kurtlar Vadisi Pusu'da Aron Feller rolüyle Osman Soykut, Fuat Tamer Tataroğlu rolüyle Ragıp Savaş dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

        Yine aynı haberde yer alan bilgilere göre çekimleri bu hafta başlayacak olan dizinin 26 Ekim Salı günü yeni bölümüyle ekranlarda olması bekleniyor.

        ÇOK KONUŞULACAK VEDA

        Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yine çok konuşulacak gelişmelerle yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. Dizinin yeni sezon ilk bölümünde üç sezondur kadroda yer alan usta isim projeye vedasıyla seyircileri üzecek.

        YENİ DİZİSİ BELLİ OLDU

        EDHO'da Tufan karakteriyle çok sevilen Hüseyin Avni Danyal bu sezon Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlanan Yargı dizisinde rol alıyor.

            Hal böyle olunca ünlü oyuncu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a yeni sezon ilk bölümde veda edecek. Ayrıca İlyas karakteriyle adından söz ettiren Ozan Akbaba'nın 7. sezonda EDHO'dan ayrılacağı söylentisi şu sıralar kulislerde kulaktan kulağa geziyor. Akbaba'nın veda edip etmeyeceği ise ilk bölümlerde belli olacak.

            İLYAS ÖLECEK Mİ?

            Dizinin ilk bölümünden bu yana İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren Ozan Akbaba'nın dizinin 7. sezonunda kadroya veda edeceği gündeme bomba gibi düştü.
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            Haberler Magazin Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a 13 isim sonrası katılan katılana! Bomba gelişme bu sözlerle aktarıldı
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