Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a 13 isim sonrası katılan katılana! Bomba gelişme bu sözlerle aktarıldı. Yeni sezonuyla fırtınalar estirmeye hazırlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan müjdeli haber geldi. 6. sezonuyla büyük beğeni toplayan dizi tam 13 ismi kadrosuna dahil etti. Uğur Yücel, Levent Ülgen, Eren Vurdem, Serdar Deniz, Tardu Flordun, Hazım Körmükçü, Eren Vurdem, Nurseli İdiz, Servet Pandur, Ragıp Savaş, Yosi Mizrahi, Burcu Binici ve Osman Soykut dizinin 7. sezonunda kadroya katılan isimler arasında yer alıyor. Kadroda özellikle Kurtlar Vadisi Pusu'da Aron Feller rolüyle Osman Soykut, Fuat Tamer Tataroğlu rolüyle Ragıp Savaş dikkat çekti. Ayrıca ünlü oyuncu İlker Aksum'un kadroya konuk olarak katıldığı bilgisi verildi.

14 YENİ İSİMLE DÖNÜYOR

Yeni sezonuyla fırtınalar estirmeye hazırlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan müjdeli haber geldi. Son olarak ünlü oyuncu İlker Aksum'la da anlaşan dizi toplamda tam 14 ismi kadrosuna dahil etmiş oldu.