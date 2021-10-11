Baktı gündeme böyle geliyor Şeyma Subaşı bu kez sansürsüz öpüşme fotoğrafı yayınladı! Önce başörtülü paylaşan Şeyma sonra da...

Baktı gündeme böyle geliyor Şeyma Subaşı bu kez sansürsüz öpüşme fotoğrafı yayınladı! Şeyma Subaşı sevgilisiyle dudak dudağa... Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldıktan sonra bir süre sonra tekrar barışan Şeyma Subaşı, yaptığı paylaşımlar ile sık sık gündeme gelmeyi başarıyor. Sevgilisinin "Tüm dünya bir sene boyunca konuşacak" dediği düğünü için hazırlıklarını sürdüren Subaşı, zaman zaman Mohammed Alsaloussi'yle yaşadığı romantik anları paylaşıyor. Ancak bu kez edep sınırlarını aşan Şeyma Subaşı, sansürsüz dudak dudağa poz paylaşınca olanlar oldu.