Acun Ilıcalı baktı olacak gibi değil Masterchef'in formatını değiştiriyor! TV 8'in fenomeni bu sene tutmayınca 'yaptırım' geldi... TV 8'in sevilen yemek yarışma programı Masterchef'e 'yaptırım' geliyor. Jüri üyeliğini Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın yaptığı Masterchef 2021'in yeni bölümünde Somer Sivrioğlu'nun 'yaptırım var' açıklaması format değişikliğine gidildiğini gösteriyor. Peki şimdi neler olacak? Masterchef'in formatında neler değişicek? İşte detaylar...
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü büyük bir keyifle izleniyor. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde ise Mustafa yarışmadan elenen isim olmuştu.
Mehmet Şefin imza yemeğini yapmaya çalışan yarışmacılardan; Azize Mehmet Şefin yaptığı yemeği en iyi şekilde çıkaran isim oldu. Dilara ve Mustafa ise şeflere tam bir yemek bile veremediler. Peki, Masterchef formatı neden değişti?