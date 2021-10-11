Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 11.10.2021 16:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.10.2021 16:42
    ABONE OL

    Acun Ilıcalı baktı olacak gibi değil Masterchef'in formatını değiştiriyor! TV 8'in fenomeni bu sene tutmayınca 'yaptırım' geldi

    TV 8 ekranlarının fenomen yarışma programı Masterchef'te bu yıl reytinglerin beklentilerin çok çok altında kalındığına dair pek çok iddia sosyal medyada kol geziyordu. Özellikle geçen sezon neredeyse her yarışmacının bir fenomene dönüştüğü Masterchef bu sezon pek ses getirmeyince Acun Ilıcalı'nın bir format değişikliğine gideceği iddia edildi. Bu format değişikliğine kanıt olarak da Somer Sivrioğlu'nun yeni bölümde yaptığı 'yaptırım' açıklaması kanıt olarak gösterildi. Masterchef'te iş şimdi işler fena halde kızışacak.

    Formatı değişiyor!

    Acun Ilıcalı baktı olacak gibi değil Masterchef'in formatını değiştiriyor! TV 8'in fenomeni bu sene tutmayınca 'yaptırım' geldi... TV 8'in sevilen yemek yarışma programı Masterchef'e 'yaptırım' geliyor. Jüri üyeliğini Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın yaptığı Masterchef 2021'in yeni bölümünde Somer Sivrioğlu'nun 'yaptırım var' açıklaması format değişikliğine gidildiğini gösteriyor. Peki şimdi neler olacak? Masterchef'in formatında neler değişicek? İşte detaylar...

    Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü büyük bir keyifle izleniyor. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde ise Mustafa yarışmadan elenen isim olmuştu.

    Mehmet Şefin imza yemeğini yapmaya çalışan yarışmacılardan; Azize Mehmet Şefin yaptığı yemeği en iyi şekilde çıkaran isim oldu. Dilara ve Mustafa ise şeflere tam bir yemek bile veremediler. Peki, Masterchef formatı neden değişti?

        Sevilen yarışmada Mustafa elenen isim olmuş ve "Şefim, bizim ailede kimse bu işle uğraşmıyordu ama ben dedim ki "Yapacağım. Ben çok ünlü bir aşçı olacağım" dedim. Günlerce un çuvallarının üzerinde yattım. Param yoktu, yemek param bile yoktu, çok aç kaldım ama asla yılmadım. Ben yaşadığım sürece benim bir şeyler yaptığımı göreceksiniz.

        Ben burada aylardır savaş veriyorum. Buranın psikolojisini göstermek istemiyorum ama bana çok ağır gelmeye başladı. Ben artık dayanamaz hale geldim ve bu ister istemez tabaklarıma yansıdı. 4 hafta boyunca, geldiğim günden beri sürekli eleme potasındaydım" sözlerini dile getirmiş ve elemesini gerçekleştirmişti.

        Masterchef yarışmasının bitimiyle birlikte ise yeni fragman yayınlandı. Fragmanda ise bir yarışmacının lahmacunu yapamadığı ortaya çıkınca Somer Şeften yeni yaptırım açıklandı.

            Somer Şef, yarışmacıların yemek yapamaması hakkında; "Bundan sonra yemek çıkaramayanlar hakkında bir yaptırım uygulayacağız" açıklamasında bulundu. Bunun üzerine bir iddia gündeme geldi.

            İddialara göre bundan sonra şeflerin önüne yemek çıkaramayan yarışmacılar direkt eleme potasına gidecek. Bu sayede tüm formatta değişmiş olacak.

            Yeni bölümü bu akşam ekranlara gelecek olan yarışmada kaptanlık yarışı yapılacak.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Trendyol’a şok
            Haberler Magazin Acun Ilıcalı baktı olacak gibi değil Masterchef'in formatını değiştiriyor! TV 8'in fenomeni bu sene tutmayınca 'yaptırım' geldi
                SON DAKİKA