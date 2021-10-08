Gönül Dağı'nda iki ayrılık üstüne bomba etkisi yaratacak transfer! O isim Payitaht Abdülhamid'den geliyor

Gönül Dağı'nda iki ayrılık üstüne bomba etkisi yaratacak bir transfer yapıldı. O isim Payitaht Abdülhamid'den geliyor. Gönül Dağı'nda bu sezon iki ayrılık yaşanırken kadroya yeni isimler dahil olmaya devam ediyor. Cumartesi günleri TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Gönül Dağı'nda dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Sezon finalinde Utku Ateş'in veda ettiği diziden bir ismin daha ayrılığı şok etkisi yarattı. On bölüm boyunca Fadime karakterini oynayan Cemre Melis Çınar 2. sezonda diziden ayrıldı. Peş peşe iki vedanın yaşandığı projeye Serkan Kuru'nun ardından Burak Haktanır, Minibüsçü Hamdi rolüyle katıldı.

YENİ KARAKTER DAHİL OLDU

Sevda Kuşun Kanadında, Payitaht Abdülhamid dizilerinde de izlediğimiz Burak Haktanır, "Mezarcı İlyas"ın oğlu "Minibüsçü Hamdi" karakteriyle dahil oldu.