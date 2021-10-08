Gelin hanımın gelinliği yerden yere vuruldu! İdo'yla evlenen İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli 3 tanesini de olduramadı... İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli 3 yıllık ilişkilerinin ardından geçtiğimiz yıl aile arasında nişanlanmıştı. İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, bu akşam Raffles Otel'de gerçekleşen muhteşem bir düğünle dünyaevine girdi. Yasein Şefkatli'nin Özgür Masur imzalı gelinliği çok konuşuldu. Güzel modelin gelinliği için "Bu kadar güzel bir kız kendini gelinlikle niye bu hale getirmiş" yorumları yapıldı.
Uzun zamandır birlikte olan ve geçtiğimiz yıl ekim ayında nişanlanan Yasemin Şefkatli ile İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, dün akşam görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Düğünde 3 farklı gelinlik giyen Şefkatli, tercihleriyle sosyal medyada gündem oldu.
AİLE POZU VERDİLER
Ünlü çiftin düğünleri İstanbul Beşiktaş'taki lüks bir otelde gerçekleşti. Çift, nikah öncesi aileleriyle birlikte objektif karşısına geçti. Ayşegül Şarlı, Sinan Şefkatli, Yasemin Şefkatli, İbrahim Tatlıses, İdo Tatlıses ve Derya Tuna, düğünde birlikte poz verdi.