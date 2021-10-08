Gelin hanımın gelinliği yerden yere vuruldu! İdo'yla evlenen İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli 3 tanesini de olduramadı... İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli 3 yıllık ilişkilerinin ardından geçtiğimiz yıl aile arasında nişanlanmıştı. İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, bu akşam Raffles Otel'de gerçekleşen muhteşem bir düğünle dünyaevine girdi. Yasein Şefkatli'nin Özgür Masur imzalı gelinliği çok konuşuldu. Güzel modelin gelinliği için "Bu kadar güzel bir kız kendini gelinlikle niye bu hale getirmiş" yorumları yapıldı.