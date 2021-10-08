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    • Magazin
    • 08.10.2021 10:59
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    • 08.10.2021 10:59
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    Gelin hanımın gelinliği yerden yere vuruldu! İdo'yla evlenen İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli 3 tanesini de olduramadı

    3 kez ertelenen düğün sonunda nihayete erdi... İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 3 kez ertelenmenin ardından sonunda evlendi. İdo ve Yasemin'in düğüne sanat camiasından pek çok isim katıldı. Daha önce pandemi nedeniyle nikah tarihini erteleyen çiftin, düğün masraflarını İbrahim Tatlıses üstlendi. Kesenin ağzını açan Tatlıses, 1,5 milyon TL harcadı. Gecenin en çok konuşulan konusu ise Yasemin Şefkatli'nin gelinlikleriyle. Yasemin Şefkatli'nin gelinliği beğenilmedi.

    Gelin hanımın gelinliği yerden yere vuruldu!

    Gelin hanımın gelinliği yerden yere vuruldu! İdo'yla evlenen İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli 3 tanesini de olduramadı... İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli 3 yıllık ilişkilerinin ardından geçtiğimiz yıl aile arasında nişanlanmıştı. İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, bu akşam Raffles Otel'de gerçekleşen muhteşem bir düğünle dünyaevine girdi. Yasein Şefkatli'nin Özgür Masur imzalı gelinliği çok konuşuldu. Güzel modelin gelinliği için "Bu kadar güzel bir kız kendini gelinlikle niye bu hale getirmiş" yorumları yapıldı.

    Uzun zamandır birlikte olan ve geçtiğimiz yıl ekim ayında nişanlanan Yasemin Şefkatli ile İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, dün akşam görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Düğünde 3 farklı gelinlik giyen Şefkatli, tercihleriyle sosyal medyada gündem oldu.

    AİLE POZU VERDİLER

    Ünlü çiftin düğünleri İstanbul Beşiktaş'taki lüks bir otelde gerçekleşti. Çift, nikah öncesi aileleriyle birlikte objektif karşısına geçti. Ayşegül Şarlı, Sinan Şefkatli, Yasemin Şefkatli, İbrahim Tatlıses, İdo Tatlıses ve Derya Tuna, düğünde birlikte poz verdi.

        GELİNLİĞİ BEĞENİLMEDİ

        Ünlü isimlerin akın ettiği düğünde en çok konuşulan konulardan biri de Şefkatli'nin gelinliği oldu. Düğünden karelerin sosyal medyaya düşmesiyle gündem olan Şefkatli'nin Özgür Mansur imzalı gelinliği sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

        Şefkatli'nin güzelliğine övgü yağdıran kullanıcılar, gelinliği de bir o kadar beğenmedi.

        İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli nikah masasına oturdu. Daha önce pandemi nedeniyle nikah tarihini erteleyen çiftin, düğün masraflarını İbrahim Tatlıses üstlendi. Kesenin ağzını açan Tatlıses, 1,5 milyon TL harcadı.

            SOYADI DEĞİŞTİ

            Yasemin Şefkatli, nikahtan saatler sonra soyadını 'Tatlıses' olarak değiştirdi.

            İdo Tatlıses, eşinin sosyal medya hesabının görüntüsünü 'Bir yerden başlamalıydı...' notu ile paylaştı.
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            Haberler Magazin Gelin hanımın gelinliği yerden yere vuruldu! İdo'yla evlenen İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli 3 tanesini de olduramadı
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