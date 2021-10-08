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    • Magazin
    • 08.10.2021 13:21
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    • 08.10.2021 13:21
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    Fatih Ürek işini elinden alan Demet Akalın'a canlı canlı verdi veriştirdi! Demet Akalın anında aradı eski dostlar papaz oldu

    Bir dönemin sıkı dostları şimdi düşman oldu... Bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Demet Akalın ile Fatih Ürek 'Gelinim  Mutfakta' programı yüzünden küsmüştü. Fatih Ürek'in sunuculuğu yaptığı programa sunucu olarak Demet Akalın'ın getirildiği sonrasında Fatih Ürek'e yol gösterilen program, Akalın'a da yaramadı. Demet Akalın da Gelinim Mutfakta'dan ayrıldı. Ancak Fatih Ürek ile Demet Akalın arasında sular durulacak gibi görünmüyor. Fatih Ürek, Demet Akalın'ın Gelinim Mutfakta ekibini bıktırdığını ve programdan ayrıldığını söyledi. Bunun üzerne Demet Akalın Ürek'e "O niye benim hakkımda konuşuyor" diye sitem etti.

    Fatih Ürek işini elinden alan Demet Akalın’a canlı canlı verdi veriştirdi!

    Fatih Ürek işini elinden alan Demet Akalın'a canlı canlı verdi veriştirdi! Demet Akalın anında aradı eski dostlar papaz oldu... Fatih Ürek ile Demet Akalın canlı yayında birbirine girdi. Gelinim Mutfakta programından Fatih Ürek'in gönderilmesi, yerine Demet Akalın'ın getirilmesi sonrasında bir dönem yakın arkadaş olan ikili birbirine küstü. Fatih Ürek bugün 2. Sayfa programına çıktı ve Demet Akalın'ın Gelinim Mutfakta ekibini bıktırdığını ve programdan ayrıldığını söyledi. Bunun üzerine Demet Akalın canlı yayına bağlandı.

    Gelinim Mutfakta programının eski sunucusu Fatih Ürek, 2. Sayfa programına konuk oldu. Samimi açıklamalar yapan Ürek, Demet Akalın'ın Gelinim Mutfakta yarışmasının sunuculuğunu bıraktığını duyurdu.

    Eski dostu Akalın hakkında konuşmaya devam eden Ürek, şarkıcının ekibi bıktırdığını da ileri sürdü.

        "3 GÜN 15 SAAT ÇALIŞAMAM"

        Bunun üzerine telefonla yayına bağlanan Demet Akalın, şunları söyledi: "O hiçbir şey bilmeden benim adıma neden konuşuyor?" diyerek Ürek'e tepki gösterdi.

        Yarışmadan ayrıldığını doğrulayan şarkıcı, "Ben disiplinli kadınım. Ben 5 gün konser üstüne 3 gün 15 saat çalışamam. Ben 2 gün diye anlaştım. 10 gün önce ayrıldım. Beni bırakın Gülben'i alın Songül Karlı'yı alın dedim."

        "BANA KİMSE DİSİPLİNSİZ DİYEMEZ"

        "Fatih bile geri alabilir. En çok o yakışıyor zaten. Ben kimseyi işinden etmedim. Kim çalışmak istiyorsa buyursun çalışsın dedim.

            Biz haftanın 2 gününe anlaştık, haftanın üç gününe çıkarıldı. Kaç yaşında geldik, hala böyle çirkin çirkin şeyler konuşacak mıyız?

            Bana kimse disiplinsiz diyemez. Ben kendim söyledim Gülben'i alın diye. Bana Gülben yazdı 3 gün önce, 'Emin misin?' diye. Fatih çok iyi biliyor, orasını burasını kaşımasın."

            Yarışmayı yeniden sunmayacağını belirten Ürek ise "Allah korusun" diyerek karşılık verdi.
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