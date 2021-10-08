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    • Magazin
    • 08.10.2021 14:01
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    • 08.10.2021 14:01
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    Dilan Çıtak kimdir? İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak’ın annesi kim? Dilan Çıtak kaç yaşında, sevgilisi var mı?

    Magazin gündemini yakından takip edenler Dilan Çıtak kimdir? Sorusuna yanıt arıyor. Usta sanatçı İbrahim Tatlıses ile programlara katılan ve birlikte şarkılar seslendiren isim özel hayatıyla da sık sık gündem konusu oluyor. Hayatına dair bilgiler de izleyiciler tarafından oldukça merak ediliyor ve sıklıkla araştırılıyor. Peki Dilan Çıtak kaç yaşında, sevgilisi var mı? Güzel sesiyle dikkat çeken ismin İbrahim Tatlıses’in hangi eşinden olduğu de merak edilenler arasında yer alıyor. Peki İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak’ın annesi kim? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Dilan Çıtak kimdir?

    Dilan Çıtak kimdir? İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın annesi kim? Dilan Çıtak kaç yaşında, sevgilisi var mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Magazin programlarına katıldığında sesiyle oldukça dikkat çeken güzel ismin özel hayatına dair bilgiler de merak ediliyor. Dilan Çıtak ile ilgili tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    DİLAN ÇITAK KİMDİR?

    2 Aralık 1989 tarihinde dünyaya geldi. Babasından izinden giderek küçük yaşlarda müzikle ilgilenmeye başladı. 2003 yılında Pera Güzel Sanatlar Lisesi Müzik bölümünde yarı burslu olarak okudu.

    Asıl branşı şan olarak başladığı eğitimine piyano ve keman dersiyle de devam etti. 2 sene keman 4 sene piyano çaldı kemanı bıraktı ve piyano çalmaya devam etti. Okul süresince müzikallerde ve korolarda yer aldı. Caz orkestralarında solistlik yaptı. Aynı zamanda Pera tiyatroda 2 sene oyunculuk eğitimi aldı.2011'de dil ve müzik eğitimi için Amerika'ya gitti. "Berklee College Of Music" öğrencilerinden oluşan çeşitli ekiplerle büyük sahnelerde konserler verdi. (Harper's Ferry,Wally's Cafe,939 Cafe). Kendi alanında bir çok başarıya imza atmış "The Julliard School"dan mezun Amerikalı bir vokal hocası ile vokal çalışmaları yaptı. Bir yıllık dil ve müzik eğitimi sonrasında Türkiye'ye dönüş yaptı. İTÜ İngilizce müzikoloji bölümünü kazanarak eğitimine bu alanda devam etti.

    Dilan Çıtak uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Levent Dörter ile ayrılıp barışma haberleriyle gündeme geliyor

        DİLAN ÇITAK'IN ANNESİ KİM?

        İbrahim Tatlıses'in yedi çocuğundan biri olan Dilan Çıtak'ın annesi Işıl Çıtak'tır. Dilan Çıtak Tatlıses'in annesi Işıl Çıtak, 90'lı yıllarda İbrahim Tatlıses ile yaşadığı kısa süreli ilişki sonrası Dilan'ı dünyaya getirmiştir. İbrahim Tatlıses'in bebeği kabul etmemesi üzerine Dilan'ı kendisi büyüten Işıl Çıtak, ikinci kez evlilik gerçekleştirmiştir. Işıl Çıtak'ın evlendiği kişinin ismi Dilan'ın soyadını taşıdığı Cem Çıtak'dır. Dilan baba olarak hep onu bilmiştir.

        Dilan Çıtak Tatlıses, 2007 yılında hayatını kaybeden üvey babası hakkında duygularını şu sözlerle paylaşmıştı;

        "Bugün tam 9 sene oldu kapıdan girince 'babişkooo' diye bağırıp sırtına atlamayalı... Nefret ettim bugünden nefret ettim sensizlikten. Sadece seni almadı hayat benden, duygularımı, çocukluğumu, mutluluğumu da aldı. Gittiğin gün çocuktum ve çocuk kaldım. Yarım kaldı heryerim, büyüyemedim... Sonra ne zaman kırılsam hep ağladım. Ne vardı yine ağladığım da kucağıma yatsan bana saatlerce anlatsan beni ne çok sevdiğini... denizin dibindeki inci tanemsin safımsın pamuğumsun desen yine... Hastalandığım da baba diye ağlasam yine çünkü ben hastayken uyuyamazdın sen bakardın... Şimdi kalbim hasta keşke olsan ısıtsan sarsan sarılsan aşkım desen hemen iyileştirsen.. Hemen iyileşirimki Ne çok ihtiyacım var sana. Gidişin her yaramın sebebi oldu. Ve böyle olalı tam 9 sene oldu. Nefret ettim bugünden nefret ettim sensizlikten..."
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        Haberler Magazin Dilan Çıtak kimdir? İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak’ın annesi kim? Dilan Çıtak kaç yaşında, sevgilisi var mı?
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