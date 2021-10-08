Aşk-ı Memnu’yu hatırlatan olay! Yeğeniyle karısının aşkını yakalayan adam karısından af diledi, yok artık dedirtti!

Ece Üner ile Susma programındaki olaylardan biri oldukça dikkat çekti ve gelişmeler ile ilgili ayrıntılar araştırılmaya başlandı. Gündüz kuşağı programlarını yakından takip edenler, Sedat Akbalık isimli kişi, canlı yayında eşinin kendisini yeğeni ile aldattığını söylemesi üzerine yıllar önce Kanal D'de yayınlanan Aşkı-ı Memnu dizisini hatırladı. Asıl şoke eden olay ise Sedat Akbalık isimli kişinin olanlardan sonra karısından af dilemesi oldu. İşte ayrıntılar…
AŞK-I MEMNU'YU HATIRLATAN OLAY YOK ARTIK DEDİRTTİ!
Sedat Akbalık'ın "Beni yeğenimle aldattı" dediği eşi Nesrin, önceki gün stüdyoya geldi. Murat ile birlikteliğini kabul eden Nesrin "Sedat eve ve çocuklara bakmıyordu ben de boşluğa düştüm" dedi.
Sedat'ın ablasından ise Nesrin'in, Sedat'ı daha önce pek çok kişiyle aldattığını, Sedat'ın bu durumu bilip sustuğunu söyledi. Ablası ayrıca Sedat'ın, maaş alabilmek için çocuklarının velayetini istediğini iddia etti.
Büyük yüzleşmenin yaşandığı olaya Nesrin'in babası da dahil oldu.Canlı yayına çıkan baba, "Sedat eve farklı adamlar getirerek kızıma hangi yoldan olursa olsun para kazandırmak istedi" dedi. Murat'ın da bu işin içinde olduğunu söyleyen baba, "İkisi bir olup kızımın üzerinden para kazanmak istiyorlardı" iddiasında bulundu.