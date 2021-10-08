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    • Magazin
    • 08.10.2021 15:44
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    • 08.10.2021 15:44
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    Acun Ilıcalı ip çekti yasakladı ama yine olmadı daha ne yapsın ifşa oldu! İfşaların önünü alamayınca son çare kökünden bitirmek

    TV 8 ekranlarında izleyici karşına çıkan, jüri üyeliklerini Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun yaptığı Masterchef'te hem bu sezon hem de 2020 sezonunda ifşaların önü bir türlü alınmadı. 2020 sezonunda her hafta elenecek isimler önce belli oluyor, pazar akşamları reytinglerde düşüşlere rastlanıyordu. İfşalar bu sezonda da kaldığı yerden devam etti. Geçen sezondan bu yana Acun Ilıcalı'nın ekibi pek çok önlem aldı ama fayda etmeyince tek çözüm kaldı geriye. Kökünden bitirmek... İşte haberin detayları...

    İfşaların önünü alamayınca son çare kökünden bitirmek

    Acun Ilıcalı ip çekti yasakladı ama yine olmadı daha ne yapsın ifşa oldu! İfşaların önünü alamayınca son çare kökünden bitirmek... Türkiye'nin en iyi şefini arayan Masterchef geçen sezondan bu yana ifşa skandalları yaşıyor. Elenecek isimlerin, takım kaptanlarının, potaya girecek isimlerin çok daha önceden belli olması nedeniyle reyting kaybı yaşanınca Acun Ilıcalı'nın Acun Medya'da bir operasyon çektiği ve köstebeğe haddini bildirdiği iddia edilmişti. Ancak ifşaların ardı arkası bu sezonda da kesilmedi.

    Acun Medya tarafından ekranlara gelen yarışmanın her bölümü büyük bir heyecanla izlenirken; gelen ifşanın ise Acun Ilıcalı'yı delirteceğine dair yorumlar arka arkaya geldi. Öyle ki, gelen ifşa şampiyonun bile belli olmasına neden oldu.

    Tüm heyecan ve oyun bozulurken; milyonları şok içerisinde kalmasına neden olacak bir olay daha yaşandı. Masterchef yarışmasının son ifşasının çok ağır olduğu dile getirilirken; yarışmanın yayından kalkabileceği ihtimalleri seyirciyi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

        Sevilerek izlenen yarışmanın ekranlara gelen son bölümünde ise yarışmacılar Danilo Zanna'nın şef tabaklarından bir tanesi yapmak için büyük çaba gösterdiler.

        Danilo Şefin tabağına en yakın yemeği yapan yarışmacı ise Rabia oldu ve ilk haftadan Burcu'yu eleme potasına gönderdi.

        Burcu'nun da yarışmada eleme adayı seçilmesiyle birlikte tüm eleme adayları ortaya çıktı. Dilara, Pelin, Burcu, Tahsin, Azize ve Mustafa bu akşam Masterchef yarışmasında kalmak için büyük çaba sarf edecek.

            Masterchef Kahini isimli sözlük yazarı, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak; elenecek ismi resmen açıkladı! Masterchef Kahini, "Bu akşam yarışmaya veda edecek olan isim yüksek ihtimalle Mustafa ya da Pelin.

            Aklınızdan Tahsin'i geçirmeyin bile son 5'te görebileceğiniz tek şampiyon adayı" yorumunda bulundu. Bu akşam yarışmaya veda edecek ismin kim olacağı net olarak bilinmese bile böyle bir paylaşımın yapılması akılları karıştırdı.

            Masterchef yarışmasının yeni bölümü ise Pazar akşamı ekranlara gelecek.

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