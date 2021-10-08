Acun Ilıcalı ip çekti yasakladı ama yine olmadı daha ne yapsın ifşa oldu! İfşaların önünü alamayınca son çare kökünden bitirmek... Türkiye'nin en iyi şefini arayan Masterchef geçen sezondan bu yana ifşa skandalları yaşıyor. Elenecek isimlerin, takım kaptanlarının, potaya girecek isimlerin çok daha önceden belli olması nedeniyle reyting kaybı yaşanınca Acun Ilıcalı'nın Acun Medya'da bir operasyon çektiği ve köstebeğe haddini bildirdiği iddia edilmişti. Ancak ifşaların ardı arkası bu sezonda da kesilmedi.
Acun Medya tarafından ekranlara gelen yarışmanın her bölümü büyük bir heyecanla izlenirken; gelen ifşanın ise Acun Ilıcalı'yı delirteceğine dair yorumlar arka arkaya geldi. Öyle ki, gelen ifşa şampiyonun bile belli olmasına neden oldu.
Tüm heyecan ve oyun bozulurken; milyonları şok içerisinde kalmasına neden olacak bir olay daha yaşandı. Masterchef yarışmasının son ifşasının çok ağır olduğu dile getirilirken; yarışmanın yayından kalkabileceği ihtimalleri seyirciyi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…