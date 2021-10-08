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    • Magazin
    • 08.10.2021 17:31
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    • 08.10.2021 17:31
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    8 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu? TV8 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15 bin TL para ödülünü bu hafta kim kazandı?

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında haftanın birincisi en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Hafta içi her gün TV 8 ekranlarında izleyici ile buluşan programda yarışmacılar yemekleri ile yarışıyorlar. En yüksek puan alan isim haftanın birincisi oluyor ve 15 bin TL'lik ödülün sahibi oluyor. Yarışmada bugün Tarık Aydın misafirlerini ağırladı. Aydın'ın performansı sonrasında önce puanlar ardından haftanın kazananı açıklanacak. Peki, 8 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz birinci kim oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15 bin TL para ödülünü kim kazandı? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    8 Ekim Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim birinci oldu?

    TV8'in sevilen programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'i sıkı takip edenler tarafından haftanın birincisi araştırılıyor. Bugün yarışmada Tarık Aydın misafirlerini ağırladı. Tarık Aydın'ın çok konuşulan performansı sonrası önce puanlar verilecek sonrasında haftanın kazanını açıklanacak. Peki, 8 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz birinci kim oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15 bin TL para ödülünü kim kazandı? İşte tüm merak edilenler!

    ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 8 EKİM CUMA KİM BİRİNCİ OLDU?

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz 8 Ekim Cuma birincisi henüz belli olmadı. Açıklandığı takdirde haberimizde yer alacaktır.

    YEMEKTEYİZ TARIK'IN MENÜSÜ

    Deneyimli yarışmacının 2.5 saatte yapması gereken 5 çeşit yemek ile katıldığı programdaki menüsü de merak konusuydu. İzleyiciler yarışmadaki tercihleri sofralarına taşımak adına yarışmacıların menülerinden seçim yapabiliyor.

        YEMEKTEYİZ TARIK KAÇ PUAN ALDI?

        Yeni haftanın son yarışmacısı olarak rakipleri ve Zuhal Topal'ın karşısına çıkan Tarık'ın gün sonunda elde edeceği puanlar sabırsızlıkla bekleniyor. Hem hafta sonundaki finalde avantajı eline geçirmek hem de 15 bin lirayı kazanmak isteyen yarışmacının aldığı puanlar haberimize eklenecek.
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        Haberler Magazin 8 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu? TV8 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15 bin TL para ödülünü bu hafta kim kazandı?
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