8 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu? TV8 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15 bin TL para ödülünü bu hafta kim kazandı?

TV8'in sevilen programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'i sıkı takip edenler tarafından haftanın birincisi araştırılıyor. Bugün yarışmada Tarık Aydın misafirlerini ağırladı. Tarık Aydın'ın çok konuşulan performansı sonrası önce puanlar verilecek sonrasında haftanın kazanını açıklanacak. Peki, 8 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz birinci kim oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15 bin TL para ödülünü kim kazandı? İşte tüm merak edilenler!