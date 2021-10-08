8 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu? TV8 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15 bin TL para ödülünü bu hafta kim kazandı?

TV8'in sevilen programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'i sıkı takip edenler tarafından haftanın birincisi araştırılıyor. Bugün yarışmada Tarık Aydın misafirlerini ağırladı. Tarık Aydın'ın çok konuşulan performansı sonrası önce puanlar verilecek sonrasında haftanın kazanını açıklanacak. Peki, 8 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz birinci kim oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15 bin TL para ödülünü kim kazandı? İşte tüm merak edilenler!
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 8 EKİM CUMA KİM BİRİNCİ OLDU?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 8 Ekim Cuma birincisi henüz belli olmadı. Açıklandığı takdirde haberimizde yer alacaktır.
YEMEKTEYİZ TARIK'IN MENÜSÜ
Deneyimli yarışmacının 2.5 saatte yapması gereken 5 çeşit yemek ile katıldığı programdaki menüsü de merak konusuydu. İzleyiciler yarışmadaki tercihleri sofralarına taşımak adına yarışmacıların menülerinden seçim yapabiliyor.