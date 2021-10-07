Squid Game dizisinde affedilmeyecek hata! Kimse gözünün yaşına bakmadı! O numara gerçek çıktı, binlerce kişi aradı! Sonrası büyük kriz...

Netflix'in en popüler dizisi haline gelen Squid Game, çıktığı günden beri dillerden düşmez oldu. Gerek sosyal medyada gerek sosyal hayatta sıklıkla adından söz edilmeye başlandı. Ancak dizide yapılan bir hata büyük bir krize sebebiyet verdi. Squid Game dizisinde bir sahnede verilen numara gerçek çıktı. Milyonlarca kişi dizideki gibi oyun oynamak istediğini beyan ederek dizide yer alan telefon numarasını aradı. İşte sonrasında yaşananlar!
NETFLİX'DE AFFEDİLMEYECEK HATA!
Netflix'te son günlerde popülaritesi artan dizisinde inanılmaz bir hata yapıldı. Sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında olan bu dizinin bir bölümünde gerçekten numarası verilen kadın, herkes tarafından aranmaya başladı.
"BİNLERCE KİŞİ BENİ ARAYARAK DİZİDEKİ GİBİ OYUN OYNAMAK İSTİYOR"
Kore'nin güneydoğusunda yaşayan ve adı açıklanmayan iş kadını, binlerce kişinin kendisini aradığını, dizideki gibi oyun oynamak istediklerini söylediğini aktardı. Kore gazetesi Money Today'e konuşan ve aramalar nedeniyle gündelik hayatına devam edemez hale geldiğini söyleyen kadın "Ben bu numarayı on yıldan uzun süredir kullanıyordum diyerek, "İlk başta ne olduğunu anlamadım ama sonra bir arkadaşım numaramın dizide yer aldığını söyledi. Ondan sonra 4 binden fazla numaradan çağrı aldım" dedi.