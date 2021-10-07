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    • Magazin
    • 07.10.2021 16:37
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    • 07.10.2021 16:37
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    Sadakatsiz Gönül kimdir, kaç yaşında? Sadakatsiz'in Gönül'ü Gözde Seda Altuner hamile mi, boyu ve kilosu kaç?

    Sadakatsiz dizisi hakkında araştırmalar yeni sezonla birlikte hız kazandı. Dikkat çeken oyuncu kadrosuyla izleyicilerin beğenisini kazanan Sadakatsiz dizisinde Gönül karakteri yeni sezona damga vurmayı başardı. Son bölümde Bahar ve Melih'in düğünü sırasında Gönül karakteri ortalığı karıştırınca gündem oldu. Bu gelişmelerin ardından oyuncu hakkında bazı bilgiler merak edildi. İzleyiciler Sadakatsiz dizisinin Gönül'ünün hamile olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, Sadakatsiz Gönül kimdir, kaç yaşında? Sadakatsiz Gözde Seda Altuner hamile mi, boyu ve kilosu kaç? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Sadakatsiz Gönül hamile mi, boyu ve kilosu kaç?

    Oyuncu kadrosu ve konusuyla izleyicilerin beğenisini kazanan Sadakatsiz dizisi yeni sezona bomba bir giriş yaptı. Sadakatsiz dizisinin düğün sahnesinde Gözde Seda Altuner'in canlandırdığı Gönül karakteri sosyal medyada gündem oldu. Bu gelişmelerin arkasından izleyiciler Sadakatsiz Gönül'ün hayatı hakkında bilgileri araştırmaya başladı. Peki, Sadakatsiz Gönül kimdir, kaç yaşında? Sadakatsiz Gözde Seda Altuner hamile mi, boyu ve kilosu kaç? İşte tüm merak edilenler!

    GÖZDE SEDA ALTUNER KİMDİR?

    Altuner, 16 Haziran 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Oyuncu Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Seda Altuner oyunculuğun yanı sıra, senaryo yazarı olarak da çalışmalarda bulundu.

    İlk kamera önü oyunculuk deneyimini ise 2005 senesinde Ev Hapsi isimli dizi ile gerçekleştirdi. Daha sonra bir çok sinema ve dizi projesinde rol aldı. Cast-ı Olan mı Var adlı kısa filmin senaryosunu yazdı ve ayrıca rol aldı.

        SADAKATSİZ GÖNÜL HAMİLE Mİ?

        Dizinin senaryosuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

        GÖZDE SEDA ALTUNER'İN BOYU VE KİLOSU KAÇ?

        Sevilen dizi oyuncusu Gözde Seda Altuner'in boyu ve kilosu hakkında şunlar biliniyor:

        Boyu: 1.68 m.
        Kilosu: 60 kilo
        Burcu: İkizler
        Göz Rengi: Kahverengi
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