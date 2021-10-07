Sadakatsiz Gönül kimdir, kaç yaşında? Sadakatsiz'in Gönül'ü Gözde Seda Altuner hamile mi, boyu ve kilosu kaç?

Oyuncu kadrosu ve konusuyla izleyicilerin beğenisini kazanan Sadakatsiz dizisi yeni sezona bomba bir giriş yaptı. Sadakatsiz dizisinin düğün sahnesinde Gözde Seda Altuner'in canlandırdığı Gönül karakteri sosyal medyada gündem oldu. Bu gelişmelerin arkasından izleyiciler Sadakatsiz Gönül'ün hayatı hakkında bilgileri araştırmaya başladı. Peki, Sadakatsiz Gönül kimdir, kaç yaşında? Sadakatsiz Gözde Seda Altuner hamile mi, boyu ve kilosu kaç? İşte tüm merak edilenler!
GÖZDE SEDA ALTUNER KİMDİR?
Altuner, 16 Haziran 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Oyuncu Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Seda Altuner oyunculuğun yanı sıra, senaryo yazarı olarak da çalışmalarda bulundu.
İlk kamera önü oyunculuk deneyimini ise 2005 senesinde Ev Hapsi isimli dizi ile gerçekleştirdi. Daha sonra bir çok sinema ve dizi projesinde rol aldı. Cast-ı Olan mı Var adlı kısa filmin senaryosunu yazdı ve ayrıca rol aldı.