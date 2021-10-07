Masterchef oldu olalı böyle saygısızlık görmedi Mehmet Yalçınkaya'a ettiği bu lafı izleyici hazmedemedi! Nerede olduğunu unuttu... Masterchef'te yaşanan bu olay izleyicinin küplere binmesine neden oldu... TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef'te yarışmacıların en iyi yemekleri yapmak için mücadele ettiği sıralarda, Milhan Erdem'in ettiği bir laf bir anda sosyal medyanın karışmasına neden oldu. Milhan'ın hedefindeki isim şef Mehmet Yalçınkaya mıydı? İşte detaylar...