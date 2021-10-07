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    • Magazin
    • 07.10.2021 11:23
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    • 07.10.2021 11:23
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    Masterchef oldu olalı böyle saygısızlık görmedi Mehmet Yalçınkaya'a ettiği bu lafı izleyici hazmedemedi! Nerede olduğunu unuttu

    TV 8 ekranlarında izleyiciyle buluşlan Masterchef daha önce eşini rastlanmamış bir olaya tanıklık etti. Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu, yarışmacıların Türkiye'nin Masterchef'i olmak için ter döktüğü yarışmada kırmızı ve mavi takımların mücadelesi esnasında yarışmacılardan Milhan'ın ağzından çıkan bir söz bir anda ortamın buz kesmesine neden oldu. Milhan'ın o sözleri Mehmet Şef'e mi yoksa bir başkasına mı söylediği henüz bilinmiyor ancak izleyici çoktan Milhan'ı mimledi bile.

    Masterchef oldu olalı böyle saygısızlık görmedi

    Masterchef oldu olalı böyle saygısızlık görmedi Mehmet Yalçınkaya'a ettiği bu lafı izleyici hazmedemedi! Nerede olduğunu unuttu... Masterchef'te yaşanan bu olay izleyicinin küplere binmesine neden oldu... TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef'te yarışmacıların en iyi yemekleri yapmak için mücadele ettiği sıralarda, Milhan Erdem'in ettiği bir laf bir anda sosyal medyanın karışmasına neden oldu. Milhan'ın hedefindeki isim şef Mehmet Yalçınkaya mıydı? İşte detaylar...

    Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada her bölüm sevilerek takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde ekranlara gelen son bölümde ise yarışmacılardan mantı yapılması istenmiş fakat büyük bir skandal yaşanmıştı.

    Mehmet Şef yarışmacıların ve seyircilerin yüzünü güldürmek amaçlı esprili sözler söylerken; yarışmacıdan gelen o söz ağızları açık bıraktı.

        Birbirinden farklı 16 yarışmacının bulunduğu Masterchef yarışmasında tüm yarışmacılar yeteneklerini göstererek Chef ceketini giymeye çalışıyorlar.

        Her bölümde birbirinden farklı yemek yapan yarışmacılar, ekranlara gelen son bölümde ise mantı çeşitlerinden bir tanesi yapmak için uğraştılar. Mehmet Şef ise mantı için özlü sözler söyledi. Tam da o sırada şok bir olay yaşandı.

        Masterchef yarışmasında Mehmet Şef, "Sana bir tabak mantı yapsam gelmez misin zalımın oğlu" sözlerini dile getirince Milhan ise "Helal sana Merdooo" diyerek bağırdı. Yarışmacı arkadaşları şefle dalga geçtiğini anlayınca ise hemen uyardılar.

            Mehmet Yalçınkaya gibi usta bir şefe bağırarak "Merdo" demesi ise sosyal medya kullanıcıları tarafından dalga geçiyor olarak yorumlandı. Birçok seyirci konu hakkında; "Karşındaki senin hocan, şefin. Bu nasıl bir saygısızlık! Acilen diskalifiye olması lazım!" yorumlarında bulundular.

            Mehmet Şefin o anlarda ters ters Milhan'a baktığı biliniyor. Mehmet Şefin yakınlığını suiistimal ederek; böyle bir atıfta bulunması ise seyircileri çileden çıkartı.

            Ancak henüz bu sözlerin direkt Mehmet Yalçınkaya'yı mı yoksa bir başkasını mı hedef aldığı netlik kazanmadı.
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