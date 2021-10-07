Masterchef oldu olalı böyle saygısızlık görmedi Mehmet Yalçınkaya'a ettiği bu lafı izleyici hazmedemedi! Nerede olduğunu unuttu... Masterchef'te yaşanan bu olay izleyicinin küplere binmesine neden oldu... TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef'te yarışmacıların en iyi yemekleri yapmak için mücadele ettiği sıralarda, Milhan Erdem'in ettiği bir laf bir anda sosyal medyanın karışmasına neden oldu. Milhan'ın hedefindeki isim şef Mehmet Yalçınkaya mıydı? İşte detaylar...
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada her bölüm sevilerek takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde ekranlara gelen son bölümde ise yarışmacılardan mantı yapılması istenmiş fakat büyük bir skandal yaşanmıştı.
Mehmet Şef yarışmacıların ve seyircilerin yüzünü güldürmek amaçlı esprili sözler söylerken; yarışmacıdan gelen o söz ağızları açık bıraktı.