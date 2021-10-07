Masterchef Ateş'i böyle gören yok yarışmada başka Instagram'da başka! Bu gerçek şaşırttı Alperen Duymaz'la karesi şaşırtan Ateş..

Masterchef Ateş'i böyle gören yok yarışmada başka Instagram'da başka! Bu gerçek şaşırttı Masterchef'in en genci meğer... Masterchef 2021'in adından en çok söz ettiren isimlerinden biri genç yarışmacı Ateş. el lezzetiyle yarışmaya yedeklerden girmeyi başaran Mert Ateş Durukan henüz 18 yaşında ama 'benim' diyene şimdiden taş çıkartıyor. Yarışmada sakin karakteriyle dikkat çeken Mert Ateş Durukan'ı siz bir de Instagram'da görün. İşte Mert Ateş Durukan hakkında tüm merak edilenler.