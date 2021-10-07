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    • Magazin
    • 07.10.2021 15:41
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    • 07.10.2021 15:41
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    Masterchef Ateş'i böyle gören yok yarışmada başka Instagram'da başka! Bu gerçek şaşırttı Alperen Duymaz'la karesi şaşırtan Ateş..

    TV 8 ekranlarında fırtınalar estiren yemek yarışma programı Masterchef bir yandan da sosyal medyada adından bolca söz ettiriyor. Türkiye'nin en iyi şefi olmak için varını yoğunu ortaya koyan yarışmacıların tek hedefi var; beyaz önlüğü giyebilmek... Jüriliğini Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun yaptığı Masterchef'in bu sezon en çok dikkat çeken isimlerinden biri Mert Ateş Durukan oldu... Genç yaşına rağmen yöresel lezzetler konusundaki bilgisiyle ön plana çıkan, yarışmaya yedeklerden dahil olan Mert Ateş Durukan, yarışmada her ne kadar usluymuş gibi dursa da siz onu bir de Instagram'da görün.

    Masterchef Ateş’i böyle gören yok

    Masterchef Ateş'i böyle gören yok yarışmada başka Instagram'da başka! Bu gerçek şaşırttı Masterchef'in en genci meğer... Masterchef 2021'in adından en çok söz ettiren isimlerinden biri genç yarışmacı Ateş. el lezzetiyle yarışmaya yedeklerden girmeyi başaran Mert Ateş Durukan henüz 18 yaşında ama 'benim' diyene şimdiden taş çıkartıyor. Yarışmada sakin karakteriyle dikkat çeken Mert Ateş Durukan'ı siz bir de Instagram'da görün. İşte Mert Ateş Durukan hakkında tüm merak edilenler.

    MasterChef 2021 sezonunda başarısı ile dikkat çeken yarışmacılardan biri de 18 yaşındaki Ateş Durukan oldu. Annesine sık sık yemek yaptığını ifade eden MasterChef Ateş, şeflerden üç evet alarak bir üst tura çıkmıştı. İşte, Ateş Durukan'ın hayatı hakkında detaylar...

    Yarışmayı sıkı sıkı takip eden MasterChef izleyiciler, programı çıkan yarışmacı adaylarını araştırıyor ve internette sorguluyor.

        Ateş Durukan, MasterChef 2021 ana kadrosuna katılan son isim olmayı başardı. Yedekler arasında yapılan yarışmada birinci olan MasterChef Ateş, yarışmaya İzmir'den katılıyor.

        MasterChef yarışmacılarından biri olan Mert Ateş Durukan yarışmaya İzmir'den katılıyor. 18 yaşındaki yarışmacı, aşçılık bölümü mezunu. MasterChef Ateş, küçük yaşlardan itibaren evde yemek yaptığını dile getirmiş ve birçok yemeği anannesinden öğrendiğini açıklamıştı.

        Lisede aşçılık bölümü okuyan Masterchef Ateş, annesi ile ayrı bir eve geçtiği 9-10 yaşlarında annesi işten gelene kadar yemekleri hazırladığını belirtiyor.

            Mert Ateş Durukan, ailenin tek çocuğu. Annesi muhasebeci, babası ise turizm sektöründe çalışıyor.

            Yaşının küçük olmasına aldanılmamasını, buraya kendini kanıtlamaya geldiğini ve rakiplerine güçlü olduğunu göstereceğini ifade etti.

            Şu sıralar beklentilerin altında kalan Mert Ateş Durukan hakkında jüri üyeleri umutlu.
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            Haberler Magazin Masterchef Ateş'i böyle gören yok yarışmada başka Instagram'da başka! Bu gerçek şaşırttı Alperen Duymaz'la karesi şaşırtan Ateş..
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