Masterchef Ateş'i böyle gören yok yarışmada başka Instagram'da başka! Bu gerçek şaşırttı Alperen Duymaz'la karesi şaşırtan Ateş..

Masterchef Ateş'i böyle gören yok yarışmada başka Instagram'da başka! Bu gerçek şaşırttı Masterchef'in en genci meğer... Masterchef 2021'in adından en çok söz ettiren isimlerinden biri genç yarışmacı Ateş. el lezzetiyle yarışmaya yedeklerden girmeyi başaran Mert Ateş Durukan henüz 18 yaşında ama 'benim' diyene şimdiden taş çıkartıyor. Yarışmada sakin karakteriyle dikkat çeken Mert Ateş Durukan'ı siz bir de Instagram'da görün. İşte Mert Ateş Durukan hakkında tüm merak edilenler.
MasterChef 2021 sezonunda başarısı ile dikkat çeken yarışmacılardan biri de 18 yaşındaki Ateş Durukan oldu. Annesine sık sık yemek yaptığını ifade eden MasterChef Ateş, şeflerden üç evet alarak bir üst tura çıkmıştı. İşte, Ateş Durukan'ın hayatı hakkında detaylar...
Yarışmayı sıkı sıkı takip eden MasterChef izleyiciler, programı çıkan yarışmacı adaylarını araştırıyor ve internette sorguluyor.