Burak Sergen'i aldatan Nihan Ünsal'dan 'fotoğraflar eski' diyerek kendini savundu!

İhanet Kareleri başlıklı haber, magazin dünyasına bomba gibi düştü. Oyuncu Burak Sergen'in eşi Nihan Ünsal tarafından aldatıldığı uzun süredir konuşuluyor ama ispatlanamıyordu.
1 EKİM CUMA İSTANBUL HAVALİMANI 23:38
Haftalar süren kovalamacanın sonunda genç kadını sevgilisi Özer Kocer'le birlikte görüntüledi. İkili, ilk 1 Ekim Cuma akşamı İstanbul Havalimanı'nda buluştu. Nihan Ünsal'ı İzmir dönüşü, sevgilisi Kocer karşıladı. İkili, Kocer'e ait 35 plakalı araçla havalimanından ayrıldı.
2 EKİM CUMARTESİ AQUA FLORYA 23:22
FUARA KATILIYOR
Çift ertesi gün Aqua Florya AVM'ye gitti. Bir mekanda arkadaşlarıyla buluşup geç saatlere kadar oturan iki sevgili, ardından AVM'den el ele ayrıldı. Bu arada ikilinin yasak aşkına dair başka detaylara da ulaşıldı.