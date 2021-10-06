Özge Yağız'ın şansı yaver gitmiyor! İçimizden Biri dizisi için flaş karar! 13 günün sonunda...

Özge Yağız'ın şansı yaver gitmiyor! İçimizden Biri dizisi için flaş karar! Geçtiğimiz haftalarda ilk bölümüyle ekranlara merhaba diyen, Özge Yağız ve Bora Akkaş'ın başrollerinde yer aldığı İçimizden Biri dizisi için flaş bir karar alındı. İlk olarak Show TV İçimizden Biri dizisiyle ilgili tam final kararı alınmışken son anda fikir değişikliğiyle alarak dizinin yayın gününde değişikliğe gitti. Yaşanan bu gelişmenin ardından dizinin sıkı takipçileri derin bir oh çekti. İçimizden Biri alınan son kararla birlikte, 19 Ekim Salı günü saat 20.00'de final yaparak macerasını sonlandıracak.

FİNAL YAPIYOR

İlk başta Show TV ekranlarında pazar günleri izleyicisiyle buluşan İçimizden Biri dizisi ilk 4 bölümün reyting sonuçlarına bakıldığında bekleneni veremedi.