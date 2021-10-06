Ocağına incir ağacı dikiyor! Masumlar Apartmanı 42. bölüm fragmanı: Güvendiği dağlara karlar yağacak

Ocağına incir ağacı dikiyor! Masumlar Apartmanı 42. bölüm fragmanında Safiye'nin güvendiği dağlara karlar yağacak. İç acıtan sahneleriyle yine milyonları ekranlara kilitleyen Masumlar Apartmanı'nda Gülben ve Esat'ın evlilik kararı heyecan yarattı. Ailenin ilk başta gelip Gülben'i istemesiyle heyecan doruklara çıkarken Han'ın evine geri dönmüş olması gülümseten sahneler arasında yer aldı. Rüya ise Han'la karşılaştıklarında Anıl'ın ona her şeyi anlattığından emin olur ve o umutsuzlukla Han'a önemli bir itirafta bulundu. Duygu yüklü bölüm sonrası henüz yayınlanmayan Masumlar Apartmanı 42. bölüm fragmanı için geri sayım başladı.

TATLI TELAŞ

Aile, Han'ın eve dönüşünün mutluluğunu yaşarken Gülben ve Esat'ın evlilik kararıyla tatlı bir telaş başlar. Hikmet, en kısa sürede Esat'ın ailesini alıp usulüne uygun şekilde Gülben'i istemeye gelmeleri konusunda diretir.