Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da senaryoyu değiştirecek olay! Dünyası başına yıkılacak kendini ele verdi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da senaryoyu değiştirecek bir olay yaşanıyor. ATV ekranlarında salı günlerinin en çok izlenen yapımı olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da izleyicileri şok edecek bir gelişme yaşanacak. 3 yıldır Tufan karakteriyle izlediğimiz Hüseyin Avni Danyal yeni sezonda diziye veda eden ilk isim olacak. Tufan'ın acı bir şekilde vedası yaşanan peş peşe kayıpların ardından Çakırbeyli ailesinde infiale yol açacak. Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer'in başrollerinde yer aldığı dizide bir ayrılığın daha yaşanacağı iddia ediliyor. Tüm bu iddialar Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölüm yayınlanınca netleşecek.

YENİ SEZON BOMBA GİBİ GELİYOR

7. sezonunda efsane isimlerle geri dönecek olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yeni bir dönem başlıyor. Dizinin yeni sezon çekimleri başladı.