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    • Magazin
    • 06.10.2021 11:44
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    • 06.10.2021 11:44
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    Aşk 101 3. sezon olacak mı? Aşk 101 3. yeni sezon ne zaman başlayacak?

    30 Eylül tarihinde 2. sezonuyla Netflix platformunda yayınlanan Aşk 101 dizisinin 3. sezonunun olup olmayacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başrollerinde Pınar Deniz, Kubilay Aka ve Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı 2. sezonda da heyecan doruktaydı. İzleyiciler şimdi 3. sezon tarihiyle ilgili yapılacak açıklama Peki, Aşk 101 3. sezon olacak mı? Aşk 101 3. yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Aşk 101 3. sezon olacak mı? Aşk 101 3. yeni sezon ne zaman başlayacak?

    İlk iki sezonunda heyecan dolu gelişmelerin yaşandığı Aşk 101'de 3. sezon tarihi izleyiciler tarafından sık sık araştırılıyor. 2 sezon bölümlerini izleyen seyirciler 3. sezona dair bir açıklama yapılıp yapılmadığını öğrenmek istiyor. Peki, Aşk 101 3. sezon olacak mı? Aşk 101 3. yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

    AŞK 101 3. SEZON OLACAK MI?

    Aşk 101 3. sezonla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Aşk 101 3. sezonla ilgili bir açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

    1. bölüm: Burcu ile Kemal'in ilişkisinde kara bulutlar dolaşmaktadır. Necdet'in çevirdiği dolaba öfkelenen Işık, ondan intikam almaya kararlıdır.

    2. bölüm: Necdet'i koltuğundan etmek için plan yapan grup, Elif'ten yardım ister ve müdürlük görevine adaylığını koyması için Refik'i gaza getirir.

    3. bölüm: Osman'a deli gibi âşık olan Elif, hayal kırıklığı yaşar. Kerem, grafikerlik hayalinin peşinden gitmesi için Eda'yı teşvik eder. Kemal, Sinan'ı kanatları altına alır.

        4. bölüm: Umutları tükenen Işık, arkadaşlarıyla yollarını ayırır. Elif ise onun fikrini değiştirmeye çalışır. Kerem çok zor bir karar verir.

        5. bölüm: Ailesinin Eda için yaptığı planları duyan Kerem duruma müdahale eder. Osman'ın Necdet'i alt etmek için yeni bir planı vardır. Elif, kalbinin sesini dinlemeye karar verir.

        6. bölüm: Kerem ve Eda kendilerini bir çıkmazda bulur. Necdet, Osman'ın tuzağına düşer. Ailesinin baskılarına daha fazla dayanamayan Elif dizginleri eline alır.

        7. bölüm: Grup kendi yöntemleriyle sınava hazırlanır. Resitalde sahne alan Elif herkesi şaşırtır. Hakkında soruşturma açılan Necdet paçayı kurtarmak için suçu bir başkasına atar.

            8. bölüm: Okul büyük bir isyana sahne olur. Üniversite sınav sonuçları sürprizleri beraberinde getirir. 20 yıl sonrasında ise yalıda geçmişten gelecek misafirler beklenmektedir.
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