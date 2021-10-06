İlk iki sezonunda heyecan dolu gelişmelerin yaşandığı Aşk 101'de 3. sezon tarihi izleyiciler tarafından sık sık araştırılıyor. 2 sezon bölümlerini izleyen seyirciler 3. sezona dair bir açıklama yapılıp yapılmadığını öğrenmek istiyor. Peki, Aşk 101 3. sezon olacak mı? Aşk 101 3. yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte detaylar...
AŞK 101 3. SEZON OLACAK MI?
Aşk 101 3. sezonla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Aşk 101 3. sezonla ilgili bir açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
1. bölüm: Burcu ile Kemal'in ilişkisinde kara bulutlar dolaşmaktadır. Necdet'in çevirdiği dolaba öfkelenen Işık, ondan intikam almaya kararlıdır.
2. bölüm: Necdet'i koltuğundan etmek için plan yapan grup, Elif'ten yardım ister ve müdürlük görevine adaylığını koyması için Refik'i gaza getirir.
3. bölüm: Osman'a deli gibi âşık olan Elif, hayal kırıklığı yaşar. Kerem, grafikerlik hayalinin peşinden gitmesi için Eda'yı teşvik eder. Kemal, Sinan'ı kanatları altına alır.