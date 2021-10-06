Arka Sokaklar’da Merve Oflaz da dahil giden gidene! Bakın apar toparın ayrılığın asıl nedeni neymiş

Arka Sokaklar'da Merve Oflaz da dahil peş peşe ayrılık yaşanıyor. Apar toparın ayrılığın asıl nedeni ortaya çıktı. Dört sezon boyunca Arka Sokaklar'da Bahar Ayan karakteriyle çok konuşulan Merve Oflaz'ın ayrılık nedeni belli oldu. Arka Sokaklar 16 sezona ayrılıklarla başladı. Alp Akar, Yüsra Geyik, Özlem Çınar, Onur Bay ve Merve Oflaz'ın peş peşe veda haberleri izleyicileri kahretmişti. 5 efsane isim bu sezon dizide yer almıyor.Cuma akşamları heyecanla takip edilen projeye Oğuz Peçe Komiser Yardımcısı Emre karakteriyle, Deniz Çatalbaş ise Komiser Yardımcısı Aslı karakteriyle dahil oldu. Merve Oflaz'ın ayrılık nedeni ise merak konusuydu. Ünlü oyuncu ayrılığı hakkında merak edilen soruyu yanıtladı.
"4 YIL BOYUNCA..."
Merve Oflaz yaptığı açıklamada, "Arka Sokaklar'dan ayrıldım. Şimdi biraz kafamı dinleyip, biraz evimde vakit geçirip, hayvanlarımla dinleneceğim.
4 yıldır yoğun bir tempoda çalıştım. Çok da keyifli bir işti. Çok güzel ayrıldık. Hiçbir sıkıntımız yok. Ben biraz kendi başıma ne yapabileceğime bakmak istedim." ifadelerini kullandı.
İKİ YENİ İSİM KATILDI
Merve Oflaz'ın yerine Deniz Çatalbaş Komiser Yardımcısı Aslı karakterini canlandırıyor. Oğuz Peçe Komiser Yardımcısı Emre karakteriyle dizide rol alıyor.