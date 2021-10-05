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    • 05.10.2021 21:33
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    Merve Terim kimdir, kaç yaşında? Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin nereli? Bebeğini kaybeden Merve Terim kiminle evli?

    Merve Terim'den tüm sevenlerini üzecek haber geldi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in büyük kızı Merve Terim Çetin, geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu duyurmuştu. Yaptığı açıklamada hamilileğinin riskli olduğunu duyuran Merve Terim sosyal medyada yaptığı paylaşımda bebeğini kaybettiğini duyurdu. Bu gelişmelerin arkasından Merve Terim Çetin'in hayatı hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Merve Terim kimdir, kaç yaşında? Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin nereli? Bebeğini kaybeden Merve Terim kiminle evli? İşte tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    Merve Terim kimdir, kaç yaşında? Fatih Terim’in kızı Merve Terim Çetin nereli?

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in büyük kızı Merve Terim Çetin acı haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Anne olmaya hazırlanan ve hamileliğini geçtiğimiz günlerde duyuran Merve Terim bebeğini kaybettiğini açıklandı. Bu gelişmelerin arkasından Merve Terim Çetin'in hayatı hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Merve Terim kimdir, kaç yaşında? Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin nereli? Bebeğini kaybeden Merve Terim kiminle evli? İşte tüm detaylar!

    Merve Terim, 2011 yılında Ahmet Baran Çetin ile nikah masasına oturmuştu. Merve Terim Çetin, 2014 yılında da oğlu Yaman'ı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı. İlk hamileliğinde komplikasyonlar yaşayan Çetin, ilk çocuğu Yaman'ı 6,5 aylıkken doğurmak zorunda kalmıştı.

    HAMİLELİĞİNDEN RİSKLERDEN BAHSETMİŞTİ

    İkinci kez anne olacağını geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından duyuran Merve Terim Çetin, hamileliği ile ilgili risklerin olduğunu da belirtmişti.

    Merve Terim Çetin'den kötü haber geldi. Çetin, bebeğini kaybettiğini sosyal medyada yaptığı duygusal bir paylaşımla açıkladı.

        "HİKAYENİN SONU MALESEF GÜZEL BİTMEDİ"

        Merve Terim Çetin, şu ifadeleri kullandı: "Sesim, soluğum, sevincim, heyecanım kesildi. Bu hayatta en çok anne olmayı sevdim diyerek başladığım hikâyenin sonu maalesef güzel bitmedi. Yolumun zor ve uzun olduğunu biliyordum.

        Korkularım, endişelerim ilk günden beri vardı ama umudum hepsini aşacak güçteydi. Belki de bu yola çıktığım için deli olduğumu düşünen herkes haklıydı... Kimseyi duymak, kimseyle konuşmak istemiyorum.

        İçimde nereye akıtacağımı bilemediğim koca bir keder nehri var. Fizikken ve ruhen çok yorgunum, kabullenme safhasına geçmem için biraz zaman, biraz da anlayışa ihtiyacım var.

        Bana yeniden başlayacak gücü bulana kadar müsaade edin… Güzel günlerde buluşmak dileğiyle... Seni göremesek de çok sevdik oğlum, başka bir hayatta buluşuruz elbet..."

        Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ise Terim'in paylaşımına yoğun ilgi göstererek başsağlığı ve sabır diledi.

        MERVE TERİM ÇETİN KİMDİR?

        Merve Terim Çetin, 22 Mart 1984 yılında İstanbul'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamladıktan sonra Üniversite eğitimini Duke Üniversitesi Psikoloji ve Sosyoloji Bölümleri'nde aldı.

        2008 yılında New York Üniversitesi'nde Çocuk Psikolojisi Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı. Bir çocuk psikiyatristinin yanında staj yapmanın yani sıra üniversitedeki çocuk psikolojisi dersinde profesör asistanlığı yapmaya devam etti. 2010 senesinde Türkiye'ye döndükten sonra, PEDAM'da uzman psikolog olarak 1 sene çalışıp, daha sonra 2 yıl boyunca Acıbadem Hastanesi'nde çalışmaya devam etti. Ardından Woodsview Anaokulu'nda müdür/psikolog olarak görev aldı.
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