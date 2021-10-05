Masterchef'te 'horoz' diskalifiyesi Hasan Biltekin kayıplara karıştı nerede! Emre'yle kan gövdeyi götürünce Acun Ilıcalı... MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan son bölümünde Emre ile Hasan arasında gerginlik çıktı. Emre'nin "Horozu çok olan köyün sabahı geç olur" sözlerini duyan Hasan çılgına dönünce ortalık karıştı. Takımlarda dokunulmazlık heyecanı yaşanırken Hasan ve Emre arasında tansiyon yükseldi. Balkon alanında Emre'nin "Horozu çok olan köyün sabahı geç olur" sözlerini duyan Hasan çılgına döndü. Sinirlerine hakim olamayan Hasan "O nasıl laf" diyerek Emre'ye bağırdı. Sonrasında ise Hasan kayıplara karıştı. Peki Hasan nerede?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Kırmızı Takım'dan sadece Burcu ve Emre yukarıdayken; Kırmızı takımda bulunan herkes aşağıdaydı. Safanur, Milhan, Şükrü, Ateş, Mustafa ve Araz aşağıda eleme gecesinden kurtulmak için büyük bir savaş verdi. Peki, Hasan neden yarışmanın son bölümünde yoktu?
Sevilerek izlenen başarılı yarışmanın her bölümünde hem yakışıklılığı hem de performanslarıyla adından bahsettiren Hasan Biltekin, Masterchef yarışmasının son bölümünde yer almayınca; "Hasan bugün bizimle olmayacak. Bizlerden izin istedi çok özel bir durumu varmış. Yeni bölümünde bizlerle olacak inşallah" yorumunda bulundu. Peki, Hasan'ın başına ne geldi?