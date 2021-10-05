Masterchef'te 'horoz' diskalifiyesi Hasan Biltekin kayıplara karıştı nerede! Emre'yle kan gövdeyi götürünce Acun Ilıcalı...

Masterchef yarışmasına ikinci kez katılan ve bir öncesinde annesinin sağlık problemlerinden ayrılmak zorunda olduğunu belirten Hasan, "Serhat ben yarışmadan çekilmek istediğim için şampiyon olabildi. Annemin sağlık durumundan dolayı yarışmadan çekilmek zorunda kalmıştım. Şimdi çok şükür annem çok iyi. Bende onun için buradayım" sözlerini dile getirmişti. Masterchef Hasan'ın yarışmadan izin almasının nedeni olarak ise annesinin sağlık durumuyla ilgili olduğu düşünülüyor.