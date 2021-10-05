Masterchef'te Ateş krizi! En son 'içindeki ateşi çıkar artık' diye yalvardılar! Acun Ilıcalı ne umutlarla TV 8'e çıkardı ama... TV 8 ekranlarında Survivor ile dönüşümlü olarak yayın hayatını sürdüren Masterchef, 2021 sezonda da yine Türkiye'nin Masterchef'ini aramaya devam ediyor. Bu sezon, 2020'deki sezonun gölgesinde kalsa da yine pek çok yarışmacı dikkat çekmeyi başardı. O isimlerden biri de genç yarışmacı Mert Ateş Durukan. Masterchef Ateş hakkında sosyal medyada diskalifiye iddiaları dönmeye başladı. Bakın neden...
Acun Medya tarafından ekranlara gelen yarışmada tüm hünerlerini gösteren başarılı yarışmacı Ateş, son bölümde ise yine bir krize neden oldu.
Kaptanlık oyunu için tüm çabalarını gösteren yarışmacılar arasında bulunan Ateş, şeflerin tadımı esnasında ise artık bu durumdan çok yorulduklarını resmen gördü! İşte merak edilen tüm detaylar…