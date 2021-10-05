Masterchef'te Ateş krizi! En son 'içindeki ateşi çıkar artık' diye yalvardılar! Acun Ilıcalı ne umutlarla TV 8'e çıkardı ama... TV 8 ekranlarında Survivor ile dönüşümlü olarak yayın hayatını sürdüren Masterchef, 2021 sezonda da yine Türkiye'nin Masterchef'ini aramaya devam ediyor. Bu sezon, 2020'deki sezonun gölgesinde kalsa da yine pek çok yarışmacı dikkat çekmeyi başardı. O isimlerden biri de genç yarışmacı Mert Ateş Durukan. Masterchef Ateş hakkında sosyal medyada diskalifiye iddiaları dönmeye başladı. Bakın neden...