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    • Magazin
    • 05.10.2021 15:07
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    • 05.10.2021 15:07
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    Masterchef'te Ateş krizi! En son 'içindeki ateşi çıkar artık' diye yalvardılar! Acun Ilıcalı ne umutlarla TV 8'e çıkardı ama...

    TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef'te Ateş krizi yaşanıyor... Geçen sezonun çok çok altında kalan ancak sosyal medyada bolca adından söz ettiren Masterchef 2021'in en çok takip edilen isimlerinden biri genç yarışmacı Mert Ateş Durukan oldu. Yarışmaya yedeklerden dahil olan bir yandan da genç kızların sevgilisi haline gelen Ateş bir türlü bekleneni veremedi. Herkes Ateş'in yetenekli bir şef adayı olduğuna emin. Ancak gelin görün ki bir türlü bekleneni veremiyor. Şefler defalarca bu durumu dile getirse de Ateş'in bir türlü kendisini toparlayamaması sonrası diskalifiye iddiaları kol gezmeye başladı. Peki neler oluyor?

    Masterchef’te Ateş krizi!

    Masterchef'te Ateş krizi! En son 'içindeki ateşi çıkar artık' diye yalvardılar! Acun Ilıcalı ne umutlarla TV 8'e çıkardı ama... TV 8 ekranlarında Survivor ile dönüşümlü olarak yayın hayatını sürdüren Masterchef, 2021 sezonda da yine Türkiye'nin Masterchef'ini aramaya devam ediyor. Bu sezon, 2020'deki sezonun gölgesinde kalsa da yine pek çok yarışmacı dikkat çekmeyi başardı. O isimlerden biri de genç yarışmacı Mert Ateş Durukan. Masterchef Ateş hakkında sosyal medyada diskalifiye iddiaları dönmeye başladı. Bakın neden...

    Acun Medya tarafından ekranlara gelen yarışmada tüm hünerlerini gösteren başarılı yarışmacı Ateş, son bölümde ise yine bir krize neden oldu.

    Kaptanlık oyunu için tüm çabalarını gösteren yarışmacılar arasında bulunan Ateş, şeflerin tadımı esnasında ise artık bu durumdan çok yorulduklarını resmen gördü! İşte merak edilen tüm detaylar…

        Sevilerek takip edilen yarışmanın son bölümünde Somer Şef, "Bizler size burada elimizden geleni yapıyoruz. Size hem eğitim vermeye çalışıyoruz, hem de tüm yemek türlerine hakim olmanıza yardımcı oluyoruz. Fakat şöyle bir durum var ki sonuç olarak üzülüyoruz" sözlerini dile getirdi.

        Kaptanlık oyunu için yarışan tüm yarışmacılardan olan Ateş, yaptığı profiterol hakkında Somer Şef'ten "Daha ne kadar sürecek Ateş bu?" sözlerini dile getirdi. Bunun üzerine mahcup olan Ateş ise şeflerden özür diledi.

        Mehmet Şef ise sürekli uyardıklarını dile getirirken; bu kadarının fazla olduğunu dile getiren bir yüz ifadesinde bulundu. Sık sık takım arkadaşlarından da "İçindeki ateşi artık dışarı çıkartmalısın! Yeteneksiz biri değilsin. Sadece artık elinden geleni yap" sözlerini duyuyordu.

            Şimdi birde şeflerden gelen açıklama dengeleri değiştirdi. Seyircilerden birçok kişi Şükrü, Hasan ve elenen isimler yerine Ateş'in gitmesi gerektiğin dile getirdiler.

            Sosyal medyada tepkiler almaya devam eden başarılı şef adayının ileri günlerde kendisini toplayıp toplamayacağı merak ediliyor.
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            Haberler Magazin Masterchef'te Ateş krizi! En son 'içindeki ateşi çıkar artık' diye yalvardılar! Acun Ilıcalı ne umutlarla TV 8'e çıkardı ama...
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