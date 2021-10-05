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    • Magazin
    • 05.10.2021 11:04
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    • 05.10.2021 11:04
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    Bir Zamanlar Çukurova'dan giden gidene! Duyanın iki gözü iki çeşme artık yerinde yeller esecek

    Bir Zamanlar Çukurova'da fragmanla duyurulan ayrılık gelişmesi seyircileri şok etti. Fekeli karakteriyle gönüllere taht kuran ünlü ismin vedası fragmanda belli oldu. Murat Ünalmış ve Hande Soral'ın bu sezon veda ettiği dizide başrol isimlerden birisi daha veda ediyor. Ali Rahmet Fekeli karakteriyle dizinin ilk bölümünden bu yana kadroda yer alan usta oyuncu Kerem Alışık, Bir Zamanlar Çukurova'nın gelecek hafta izleyicisiyle buluşacak olan 107. bölümünde senaryo gereği ölerek diziye veda edecek. Fekeli'nin cenaze töreni ise ilçede hüzün havası estirecek. Ayrıca Çukurova'da son sahnesini çeken Kerem Alışık'ın İstanbul'a döndüğü bilgisine de yer verildi.

    takvim.com.tr
    Bir Zamanlar Çukurova’da veda vakti!

    Bir Zamanlar Çukurova'dan giden gidene! Duyanın iki gözü iki çeşme artık yerinde yeller esecek. 4. sezondur ekranlarda fırtınalar estiren Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılık haberi geldi. 1. bölümden bu yana Ali Rahmet Fekeli karakterini canlandıran Kerem Alışık'ın projeye veda ettiği öğrenildi. Bir Zamanlar Çukurova 107. bölüm 2. fragmanında acı haber verildi. 107 bölümdür projede yer alan usta oyuncunun ayrılık haberi ise hayranlarını üzdü. Fragmanda Ali Rahmet Fekeli'nin bir anda yere yığılarak öldüğü, Çukurova'da düzenenen cenazede gözyaşlarının sel olduğu görülüyor. Kerem Alışık'ın vedasının ardından yeni bir veda yaşanıp yaşanmayacağı ise merak ediliyor.

    ALİ RAHMET FEKELİ'NİN VEDASI

    13 Eylül 2018 tarihinde bu yana izleyicilerini ekran başında soluksuz bırakan Bir Zamanlar Çukurova'nın 4. sezonunda bir ayrılık daha yaşanacak.

    Bu sezon dizinin kilit isimlerinden olan Murat Ünalmış ve Hande Soral'ın veda ettiği dizide başrol isimlerden birisi daha ayrılık kararıyla izleyicileri üzecek.

    Ali Rahmet Fekeli karakteriyle dizinin ilk bölümünden bu yana kadroda yer alan usta oyuncu Kerem Alışık, Bir Zamanlar Çukurova'nın gelecek hafta izleyicisiyle buluşacak olan 107. bölümünde senaryo gereği ölerek diziye veda edecek.

        Fekeli'nin cenaze töreni ise ilçede hüzün havası estirecek. Ayrıca Çukurova'da son sahnesini çeken Kerem Alışık'ın İstanbul'a döndüğü bilgisi de paylaşıldı.

        KEREM ALIŞIK KİMDİR?

        İsmail Kerem Alışık 5 Haziran 1960'da İstanbul'da dünyaya geldi. Sadri Alışık ve Çolpan İlhan'ın oğlu olan oyuncu günümüze kadar birçok televizyon dizisinde rol aldı.

        İlk sinema filmi deneyimini, yönetmenliğini ve senaryo yazarlığını; gazeteci Savaş Ay'ın üstlendiği Dansöz ile yaşadı.

            14. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nin Berna Laçin ile sunuculuğunu yaptı. Gençliğinde bir süre Anadolu Üsküdar futbol takımında oynamıştır.

            DİZİLER

            Bir Zamanlar Çukurova - Ali Rahmet Fekeli (2018-günümüz)
            Kara Sevda - Ayhan (2017-2018)
            Kara Kutu - Başkomiser Tekin (2015)
            Böyle mi Olacaktı - Kadir Arıkan (2001)
            Baykuşların Saltanatı (2000)
            Zehirli Çiçek - Orhan (2000)
            Oyun Bitti - Demir Filibe (1997-1998)
            Fırtınalar - Ferit Demiröz (1996-1997)

            FİLMOGRAFİ

            Arif V 216 - Ömer (2018)
            Şartlı Tahliye - Raif (2015)
            72. Koğuş - Berbat (2011)
            Saddam'ın Askerleri (2008)
            Hababam Sınıfı Askerde - Sabit (2004)
            Hoşgeldin Hayat - Serhat (2004)
            Dansöz - Zorro (2000)
            Ah Nalan Ah - Kemal (1988)
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