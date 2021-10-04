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    • Magazin
    • 04.10.2021 16:35
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    • 04.10.2021 16:37
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    Özge Yağız'lı İçimizden Biri dizisini ipten kurtaran karar! Yerle yeksan olacak derken insafa geldi

    Özge Yağız ve Bora Akkaş'ın başrollerinde yer aldığı İçimizden Biri dizisi flaş bir kararla son anda final yapmaktan kurtuldu. Başrol Özge Yağız'ın "Ben ilk kez bu kadar huzurlu bir oyuncu kadrosu ile çalışıyorum, çok keyif alıyorum, çok eğleniyorum" diyerek tarif ettiği İçimizden Biri dizisiyle ilgili tam final kararı alınmışken Show TV son anda bir karar alarak dizinin yayın gününde değişikliğe gitti. Yaşanan bu gelişmenin ardından dizinin sıkı takipçileri derin bir oh çekti. İçimizden Biri alınan son kararla birlikte, 4 Ekim Salı günü saat 20.00'de Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

    takvim.com.tr
    İçimizden Biri dizisiyle ilgili flaş karar!

    Özge Yağız'lı İçimizden Biri dizisini ipten kurtaran karar! Yerle yeksan olacak derken insafa geldi. İlk olarak Show TV ekranlarında pazar günleri izleyicisiyle buluşan İçimizden Biri dizisi ilk 3. bölümünün reyting sonuçlarına bakıldığında bekleneni veremedi. Dizinin reyting sıralamasında bekleneni veremesi nedeniyle Show TV bir karar aşamasına geldi. Başta dizinin final yapmasına karar verilse de daha sonra alınan karardan vazgeçildi. Güzel oyuncu Özge Yağız ve Bora Akkaş'ın başrollerinde yer aldığı İçimizden Biri'nin yayın günü revize edildi. İçimizden Biri bu haftadan itibaren salı günü izleyicisiyle buluşacak.

    FİNAL KARARI ALINMIŞTI

    İçimizden Biri dizisi flaş bir kararla son anda final yapmaktan kurtuldu. Yayıncı kuruluş Show TV kararını son anda değiştirdi.

    Başrol Özge Yağız'ın "Ben ilk kez bu kadar huzurlu bir oyuncu kadrosu ile çalışıyorum, çok keyif alıyorum, çok eğleniyorum" olarak tarif ettiği İçimizden Biri dizisiyle ilgili tam final kararı alınmışken Show TV son anda bir karar alarak dizinin yayın gününde değişikliğe gitti.

    Yaşanan bu gelişmenin ardından dizinin sıkı takipçileri derin bir oh çekti. İçimizden Biri alınan son kararla birlikte, 4 Ekim Salı günü saat 20.00'de Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

        "BÜYÜK AŞK BİTİYOR MU?"

        İçimizden Biri'nin ekrana gelen üçüncü bölümünde Havva'nın aldığı acı haber, babasının acımasız bir oyunu çıktı. Hacı Hünkar, Havva'yı cezalandırmak için kalp krizi geçirip öldüğünü söyletti.

        Havva, her şeyin bir plan olduğunu öğrenince babasına çok kırıldı. Hacı Hünkar, Adam ne yaparsa yapsın onu damat olarak kabul etmiyordu. Adam ise Havva'ya olan aşkını ve kendisinin de bir Türk olduğunu kanıtlayabilmek için pes etmeden çabalamaya devam etti.

        Diğer tarafta Eva da Havva ile Adam'ı ayırma planları yapmaya devam etti. Bu sefer hedefinde Havva'nın annesi Adile vardı. Adam, evliliklerini bir bebekle taçlandırmak istediğini Havva'ya söyledi.

            Havva ise henüz buna hazır olmadığını söyledi. Bu durum iki aşığın arasında gerginliğe sebep oldu. Adam, Havva'nın kendisine güvenmediğini düşündü ve evi terk etti.

            Olayın ardından Adam, sarhoş olup konağın kapısına dayandı. Adam'ın yaptığı taşkınlıklar Havva'yı şoke ederken ikilinin tartışması daha da alevlendi.

            Havva ile Adam'ın tartışması ve finalde birbirlerine söylediği sözler akıllara "Büyük aşk bitiyor mu?" sorusunu getirdi.
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