Squid Game şekeri (kurabiyesi) nasıl yapılır? Squid Game dalgona candy - şekeri tarifi!

Gerek sosyal medyada gerek sosyal hayatta en çok konuşulan diziler arasına giren Squid Game, kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine ulaştı. Dizide yer alan dalgona şekeri izleyicelerinoldukça dikkatini çekiyor. Diziyi izleyenler Squid Game şekeri yapımını araştırıyor. Sosyal medya platformlarından da sıklıkla paylaşılan Squid Game şekeri tarifine haberimizde yer verdik. Peki, Squid Game şekeri (kurabiyesi) nasıl yapılır? İşte konu hakkında tüm detaylar!
SQUİD GAME ŞEKERİ NASIL YAPILIR?
Malzemeler
2 YEMEK KAŞIĞI TOZ ŞEKER
1 ÇAY KAŞIĞININ UCU İLE KARBONAT
NASIL YAPILIR ?
Cezveye ya da tavaya iki yemek kaşığı şeker ekleyin. Kısık ateşte şekerleri eritin. Şekerin çok fazla rengini karartmamaya özen gösterin. Şeker eridikten sonra ocağı kapatıp üzerine bir çay kaşığının ucu kadar karbonat ekleyip köpürme bitene kadar devamlı karıştırın. Serdiğiniz yağlı kağıda karışımı dökerek şekil verin. Soğuduktan sonra şekli çıkarın. Kenarlarını iğne veya kürdanla kazıyabilirsiniz.