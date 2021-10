Sıkı durun! Netflix Ekim ayı takvimi 2021 belli oldu! İşte Netflix Türkiye'nin Ekim ayı yeni film, dizi ve belgeselleri...

Dizi, film ve belgesel sevenler Netflix'in Ekim ayı güncel içeriklerini araştırıyor. Bu ay 8 Ekim itibariyle Pretty Smart adlı dizi yayımlanmaya başlayacak. 1 Ekim'de ise Maid adlı yine yeni bir dizi izleyicilerin beğenisine sunuldu. Film sevenler için de Netflix Orjinal filmi Hipnotizma'yı 27 Ekim'de yayımlayacak. Filmde depresyona girmeye ramak kala bir hipnoterapistten yardım alan Jenn'in ölümcül bir akıl oyununun içinde kapana kısıldığını göreceğiz. Platformda belgeselciler de unutulmadı elbette. The Movies That Made Us: 3. Sezon 12 Ekim'de izleyiciriyle buluşacak. İşte Ekim Netflix dizi, film ve belgesellerin tam listesi!

NETFLİX EKİM AYI TAKVİMİ 2021!

You: 3. Sezon

You 3. sezon 15 Ekim'de yayımlanacak. Evlenen Love ve Joe, elit bir bölgede yaşamlarını sürdürmeye çalışırlar. Ancak yinede rahat duramazlar ve işler yine karışır.

Locke & Key: 2. Sezon

2. sezon 22 Ekim'de yayımlanacak. Joe Hill ve Gabriel Rodríguez'in çizgi romanından uyarlanan sihir ve gizem temalı dizi, ikinci sezonuyla ekranlara dönerken Locke Kardeşler yeni maceralara adım atıyor.

Maid / Yeni Dizi

1 Ekim'de yayımlanacak. Şiddet dolu bir ilişkiden kaçan genç bir anne, zor da olsa geçimini sağlamak ve çocuğuna daha iyi bir gelecek inşa etmek için hizmetçi olarak çalışmaya başlar.

Colin in Black & White / Yeni Dizi

29 Ekim'de yayımlanacak. Colin Kaepernick ve Ava DuVernay imzalı bu drama dizisi, Kaepernick'in lise yıllarını ve aktivist olmasına yol açan deneyimleri keşfe çıkıyor.

Inside Job: 1. Kısım

22 Ekim'de yayımlanacak. Derin Devlet çalışanları için komplolar teoriden ibaret değil, gerçeğin ta kendileridir. Bunları sır olarak saklamak ise tam zamanlı bir iştir.

Pretty Smart / Yeni Dizi

8 Ekim'de yayımlanacak. Kitap kurdu Chelsea, neşeli kız kardeşi ve üç ev arkadaşıyla birlikte yaşamak zorunda kalınca mutluluk hakkında öğrenmesi gereken çok şey olduğunu keşfeder.

The Billion Dollar Code: Mini Dizi

7 Ekim'de yayımlanacak. 1990'lı yılların Berlin'inde bir sanatçı ile bir hacker dünyayı görmenin yeni bir yolunu keşfeder ve yıllar sonra Google'a patent ihlali davası açmak için tekrar buluşurlar.

Kin / Netflix Orijinal Filmi

8 Ekim'de yayımlanacak. Mesleğinin en büyük ödülünü aldıktan sonra ekip arkadaşlarıyla kutlamaya giden Başkomiser Harun, gece eve dönerken bulunduğu taksideki şoförün saldırısı sonucu kendini savunurken cinayet işler. Ertesi sabah bu cinayet vakası emniyete ulaşır ve Harun, işlediği cinayetin failini aramaya başlar. Bulduğu her ipucu onu son derece gizemli bir olayın içine çeker.

Suçlu – The Guilty / Netflix Orijinal Filmi

1 Ekim'de yayımlandı. 911 operatörü olarak görevlendirilen sorunlu bir dedektif, çağrı merkezini arayan endişeli bir kadını kurtarmaya çalışırken bir yandan da kendi vicdanıyla baş başa kalır.

Hırsızlar Ordusu – Army of Thieves / Netflix Orijinal Filmi

29 Ekim'de yayımlanacak. Ölüler Ordusu'nun öncesini anlatan bu filmde gizemli bir kadın, Avrupa'nın farklı yerlerindeki son derece güvenli kasaları soymak için banka memuru Dieter'dan yardım ister.

Evinde Biri Var – There is Someone Inside Your House / Netflix Orijinal Filmi

6 Ekim'de yayımlanacak. Makani ile Osborne Lisesi'ndeki arkadaşları, gençleri hedef alan ve onların en büyük sırlarını açıklayan maskeli katilin kim olduğunu bulup onu durdurmaya çabalar.

Forever Rich / Netflix Orijinal Filmi

1 Ekim'de yayımlanacak. Parlak zekalı fakat alkolik bilim insanı Rick ve huysuz torunu Morty'nin alternatif dünyalara yaptığı yolculukları konu alan Rick and Morty, beşinci sezonuyla geri dönüyor.

Hipnotizma – Hypnotic / Netflix Orijinal Filmi

27 Ekim'de yayımlanacak. Hem kişisel hem de profesyonel yaşamında kendini tıkanmış hisseden Jenn, gizemli bir hipnoterapistten medet umar ama kendini ölümcül bir akıl oyununun içinde bulur.

Gecenin Dişleri – Night Teeth / Netflix Orijinal Filmi

20 Ekim'de yayımlanacak. Partilere akmak için gece gezmesine çıkan iki gizemli kadını arabasına alan genç şoför, yolcuları gerçek yüzlerini gösterince hayatta kalmak için savaşmak zorunda kalır.

The Movies That Made Us: 3. Sezon / Netflix Orijinal Belgeseli

12 Ekim'de yayımlanacak. Güldük, ağladık. Kendimizi sinemalarda bulduk, değiştik. İzlenmesi şart olan bu filmleri perde arkasına tanık olun.

Malinche: Bir Müzikalin Perde Arkası / Netflix Orijinal Belgeseli

12 Ekim'de yayımlanacak. Malinche ve Hernán Cortés'in iki farklı dünyayı bir araya getiren aşk öyküsünden uyarlanan Nacho Cano imzalı yeni müzikalin ardındaki yaratıcı sürece yakından tanık olun.

Bad Sport / Netflix Orijinal Belgeseli

6 Ekim'de yayımlanacak. Gerçek suç ile sporu harmanlayan bu belgesel dizisi, dünya çapında tartışma yaratan olayları ve skandalları incelerken ilgili kişilerle yapılan röportajlara da yer veriyor.

Colonia Dignidad: 1. Sezon / Netflix Orijinal Belgeseli

1 Ekim'de yayımlandı. Karizmatik ve manipülasyon ustası bir adamın liderlik ettiği Alman Hristiyanlarından oluşan koloni Şili'ye gelir ve diktatörlüğe hizmet etmeye başlar.

Diana: The Musical / Netflix Özel

1 Ekim'de yayımlandı. Broadway'deki resmî açılışı öncesinde kaydedilen bu orijinal müzikalde, Prenses Diana'nın göz kamaştırıcı ve yürek burkan hayat öyküsü sahneye taşınıyor.

Seinfeld / Netflix Lisanslı İçerik

1 Ekim'de yayımlandı. Tüm zamanların en sevilen komedi dizilerinden Seinfeld, stand-up komedyeni Jerry Seinfeld ve arkadaşlarının eğlenceli hikâyelerini konu alıyor.

The Lighthouse / Netflix Lisanslı İçerik

18 Ekim'e yayımlandı. 1890'ların New England'ında bir deniz feneri bekçisi, emektar ortağının akli dengesini yitirdiğinden şüphelenir. Ancak kendisinin de gizlediği bazı sırlar vardır.