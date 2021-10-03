Kutsi kimdir, kaç yaşında, nereli? Kutsi kiminle evli, çocuğu var mı? Kutsi ne demek? sorularının yanıtları yoğun olarak araştırılıyor. Bir televizyon programına katılan şarkıcı Kutsi sevilen parçalarını hayranları için yeniden seslendirdi. Daha sonra bir çok kişi Kutsi hakkında araştırmalara koyuldu. Kutsi'nin özel hayatı, albümleri ve oynadığı dizi, filmler merak ediliyor. İşte Kutsi'nin eşi, çocukları kısaca özel hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler...

KUTSİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Tam adı Ahmet Kutsi Karadoğan'dır. 16 Mart 1973 tarihinde Malatya'da doğmuştur. Türk şarkıcı, besteci, söz yazarı ve dizi oyuncusudur. İsmini Türk şair Ahmet Kutsi Tecer'den almıştır.

Anne adı Hatice, baba adı Şinasi'dir. 2000 yılında Erol Köse Production tarafından ilk albümü "Aşk Payını Aldı"yı çıkarmıştır. Daha sonra 2005 yılında Erol Köse Production tarafından "Sana Ne" albümünü çıkartmıştır.

Bir kız kardeşi vardır. Ayrancı Anadolu Lisesi'ni bitirmiştir. Mimarlığı yarıda bırakmıştır.