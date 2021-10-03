BENZEMEZ KİMSE BİZE BİTTİ Mİ, YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Türk sanat müziğinin sevilen ismi Bülent Ersoy ile ses sanatçısı Mustafa Keser'in birlikte sunduğu Benzemez Kimse Bize programının ömrü sadece 15 gün oldu. Edinilen bilgiye göre Ersoy'un menajeri Haluk Şentürk ve danışmanı Arzu Acay'ın programın Star TV tarafından yayından kaldırıldığını doğruladı. Ancak Star TV'den henüz resmi bir açıklama gelmedi. Öte yandan kanalın 3 Ekim 2021 yayın akışında Benzemez Kimse Bize programı yer alıyor ancak 'yeni bölüm' ibaresi yer almıyor. Bunun yanı sıra yeni bölüm ile ilgili bir fragman da yayımlanmadı.

BENZEMEZ KİMSE BİZE YAYINDAN KALDIRILDI MI, NEDEN KALDIRILDI?

Mustafa Keser sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Sevgili müzik dostları; Bülent Ersoy ile olan programla ilgili görüş ve düşünceleriniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bu programa başlamadan önce sizlerin de izlediğiniz ve gördüğünüz gibi bazı aksaklıkların olabileceğini, programa başlamadan önce öngörmüştüm ancak, kendisinden hem yaş hem de sanatça daha büyük birinin yanında daha saygılı olacağını düşünerek programı kabul ettim. Ve ne yazık ki yanıldım. Hepinizden bunun için özür diliyorum. Yukarıda zikrettiğim aksaklıkların yapımcımız Sayın Polat Yağcı ve Sayın Star TV kanal yönetiminin hiçbir dahli ve ilgisi yoktur.Bütün aksaklıkları Sayın Bülent Ersoy'un yersiz kapris ve tutumundan kaynaklanmıştır. İleriki günlerde de bir basın toplantısı yaparak bununla ilgili sizleri daha geniş bir çerçevede bilgilendireceğim." ifadelerini kullandı.

Keser, daha önce yaptığı açıklamada 13 bölümlük bir sözleşme imzaladığını söyleyerek 11 bölüm sonra programdan ayrılacağını belirtmişti.