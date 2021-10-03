Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in yaptığı birlikte sunduğu Benzemez Kimse Bize programının Star TV tarafından yayından kaldırıldığı iddilaları gündeme bomba gibi düştü. Mustafa Keser'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ersoy hakkında kullandığı ifadeler iddiaları güçlendirdi. Benzemez Kimse Bize'nin ilk konuğu YıldızTilbe olmuş ve yayında Tilbe ile Ersoy'un garip hareketleri çok konuşulmuştu. Bülent Ersoy'un o gece sarhol olduğu iddia edilmişti. Üzerinden çok geçmeden 2. bölümde de programa Şafak Sezer katılmış, Sezer Ersoy'a alkolmetre üfletmişti. Sadece 2 bölüm çekilebilen programın yayından kaldırıldığı öne sürüldü. Peki Benzemez Kimse Bize bitti mi, yeni bölüm neden yok? Benzemez Kimse Bize yayından kaldırıldı mı, neden kaldırıldı?
BENZEMEZ KİMSE BİZE BİTTİ Mİ, YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?
Türk sanat müziğinin sevilen ismi Bülent Ersoy ile ses sanatçısı Mustafa Keser'in birlikte sunduğu Benzemez Kimse Bize programının ömrü sadece 15 gün oldu. Edinilen bilgiye göre Ersoy'un menajeri Haluk Şentürk ve danışmanı Arzu Acay'ın programın Star TV tarafından yayından kaldırıldığını doğruladı. Ancak Star TV'den henüz resmi bir açıklama gelmedi. Öte yandan kanalın 3 Ekim 2021 yayın akışında Benzemez Kimse Bize programı yer alıyor ancak 'yeni bölüm' ibaresi yer almıyor. Bunun yanı sıra yeni bölüm ile ilgili bir fragman da yayımlanmadı.
BENZEMEZ KİMSE BİZE YAYINDAN KALDIRILDI MI, NEDEN KALDIRILDI?
Mustafa Keser sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Sevgili müzik dostları; Bülent Ersoy ile olan programla ilgili görüş ve düşünceleriniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bu programa başlamadan önce sizlerin de izlediğiniz ve gördüğünüz gibi bazı aksaklıkların olabileceğini, programa başlamadan önce öngörmüştüm ancak, kendisinden hem yaş hem de sanatça daha büyük birinin yanında daha saygılı olacağını düşünerek programı kabul ettim. Ve ne yazık ki yanıldım. Hepinizden bunun için özür diliyorum. Yukarıda zikrettiğim aksaklıkların yapımcımız Sayın Polat Yağcı ve Sayın Star TV kanal yönetiminin hiçbir dahli ve ilgisi yoktur.Bütün aksaklıkları Sayın Bülent Ersoy'un yersiz kapris ve tutumundan kaynaklanmıştır. İleriki günlerde de bir basın toplantısı yaparak bununla ilgili sizleri daha geniş bir çerçevede bilgilendireceğim." ifadelerini kullandı.
Keser, daha önce yaptığı açıklamada 13 bölümlük bir sözleşme imzaladığını söyleyerek 11 bölüm sonra programdan ayrılacağını belirtmişti.
NE OLMUŞTU?
''SON PROGRAM, KOVULDUK''
Yıldız Tilbe'nin konuk olduğu Benzemez Kimse Bize programının birinci bölümünde Bülent Ersoy'un mikrofonu açık kalmış; ve Ersoy'un ''Son program kovulduk'' dediği herkes tarafından duyulmuştu.
Bülent Ersoy'un programda yaptığı konuşma, hal ve hareketleri sosyal medyada gündem olmuş, ünlü sanatçının yayına sarhoş çıktığı iddia edilmişti. Bülent Ersoy, bunun üzerine açıklamada bulunmuş ve ağzına tek damla içki almadığını söylemişti. Diva, heyecanlı olduğu için yanlış anlaşıldığını sözlerine eklemişti.
Benzemez Kimse Bize programının 2. bölümüne de oyuncu Şafak Sezer ile arabesk müziğin sevilen ismi Kibariye konuk olmuş, Sezer, Ersoy'a alkolmetre üfletmişti. Alkol ve içki kelimesinin ekranlarda söylenilmesi dolayısıyla RTÜK'ü harekete geçirdiği öğrenilmişti.
3 EKİM 2021 PAZAR STAR TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çizgi Film Kuşağı
09:00 Hayat Sevince Güzel
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Bir Demet Tiyatro
16:00 En Güzel Bölüm
16:15 En Güzel Bölüm
18:45 Star Haber
20:00 Benzemez Kimse Sana
22:30 Vizontele