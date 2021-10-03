Ayağının tozuyla gelen Barbaroslar, Camdaki Kız'a karşı direnç kaybında! Reyting pastasında dilim savaşları başladı! Zirvenin hakimi...

Özellikle perşembe akşamları ekranlarda tam bir reyting savaşı yaşanıyor. Camdaki Kız'a Hayri karakterinin dahil olması ile seyircinin ilgisi Kanal D'ye kaydı. Perşembe akşamı seyirciyi elinde tutan bir başka iddialı yapım ise kuşkusuz ATV'deki Bir Zamanlar Çukurova dizisi.

TRT 1'in fragmanlarını haftalar öncesinde yayınladığı, oyuncu kadrosu ve çekim kalitesi ile seyirciye adeta görsel şölen yaşatan dizisi Barbaroslar: Akdeniz Kılıcı ise perşembe akşamlarına hızlı bir giriş yapan reyting pastasından büyük bir dilim alan yapımı oldu.