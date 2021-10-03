Ayağının tozuyla gelen Barbaroslar, Camdaki Kız'a karşı direnç kaybında! Reyting pastasında dilim savaşları başladı! Zirvenin hakimi...

Yeni sezonun başlamasıyla diziler arasındaki rekabet yarışı arşa çıktı. Özellikle perşembe akşamları 3 iddialı yapım arasında reyting savaşları her geçen hafta kızışmaya başladı. TRT 1'in Barbaroslar'ı, Kanal D'nin Camdaki Kız dizisi ve ATV'nin Bir Zamanlar Çukurova'sı arasında mekik dokuyan izleyicilerin de kafası bir hayli karıştı.
Yeni sezonun başlaması ile diziler ard arda yeni bölümlerini yayınlamaya başladı, reyting savaşları iyice kızıştı. Perşembe akşamları ise 3 kanal arasında tam bir reyting savaşı yaşanıyor. Camdaki Kız'ın başlaması TRT'nin yeni dizisi Barbaroslar'ı zora soktu Çukurova ise zirveyi zorluyor.
Ekranlarda reyting savaşı yeni sezonun başlaması ile iyice kızıştı. Bir yanda yeni başlayan iddialı diziler bir yanda ise en çok izlenen dizilerin yeni bölümleri seyircisi ile buluştu. En çok izlenen ve ses getiren dizilerin ekran sahibi TRT ise büyük umutlar bağladığı Barbaroslar: Akdeniz Kılıcını seyircinin beğenisine sundu.