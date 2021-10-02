Tokatından nasibini alıyor! Kardeşlerim 23. bölüm fragmanı: Hakikat yüzüne çarpınca küplere binecek!

Tokatından nasibini alıyor! Kardeşlerim 23. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmelerle o isim hakikat yüzüne çarpınca küplere binecek. Cumartesi akşamı ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kardeşlerim'in son bölümünde heyecan dolu gelişmeler ardı sıra yaşandı. Son bölümde yoğun bakımda hayati tehlikesi devam eden Oğulcan için tüm Eren ailesi gözyaşı dökerken, Kaan'ın gelişi okulda büyük yankı uyandırdı. Tüm bu karmaşanın üzerine denk gelen Süsen'in doğum günü partisi, birçok hesaplaşmaya tanık olacaktı. Ortalığın iyice karıştığı bölüm sonrası gözler Kardeşlerim 23. bölüm fragmanına çevrildi.

ASİYE'YE NE OLDU?

Paranın peşine düştükleri sırada korkunç bir saldırıya maruz kalan Şengüller hastaneye kaldırılır. Haberi duyan herkes perişan bir halde soluğu hastanede alır.